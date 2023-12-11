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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المنافسة مهمة.. لميس الحديدي توجه رسالة للأحزاب المقاطعة للانتخابات

صدى البلد

وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة لبعض الأحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات   الرئاسية 2024، قائلة: مع  هذا الإقبال الكثيف على التصويت ألم يكن أجدر المشاركة أو المنافسة أو دعم مرشح بعينه؟ نحترم كل المواقف  لكن  المشاركة والمنافسة مهمة.

وقالت لميس الحديدي، عبر برنامجها "كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة  ON، إن الانتخابات تخلق بيئة مهمة للحياة السياسية والأحزاب تعيش وتموت في الانتخابات  قائلة: “  بعد هذه الانتخابات سيكون لدينا سبعة أحزاب فاعلة على الأرض وكنت أتمنى من الأحزاب المقاطعة المشاركة واستغلال أي فرصة للتواجد وخلق بيئة عمل”.


لخلق بيئة عمل في الحياة السياسية

وأضافت لميس الحديدي: "كنت أتمنى أن تشارك وألا نكتفي بالصمت ومشاهدة المشهد من بعيد والمقاطعة والاكتفاء الانتقاد، بعد هذه المشاركة الكثيفة ألم يكن من الأفضل المشاركة؟.

لميس الحديدي الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الاحزاب المقاطعة

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