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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي: 30 مليون ناخب صوتوا حتى الآن في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

وصفت الإعلامية لميس الحديدي، الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني بغير المتوقع  قائلة: "30 مليون ناخب صوتوا حتى الآن في الانتخابات الرئاسية.. وهذا الرقم تفوق على عدد المصوتين في انتخابات 2012، والذي كان 26 مليونا، و عدد الناخبين حتى الآن تعدى نسبة وعدد  تخطى انتخابات  2014 و  انتخابات 2018.

تابعت   خلال  برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"قائلة: " 45% نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى ظهر اليوم، وهذا رقم ضخم جدا وأعلى عدد مواطنين شاركوا في انتخابات رئاسية تعددية في مصر."

ووجهت الشكر للمواطنين قائلة: "أشكر كل مصري ومصرية نزلوا إلى الانتخابات، وكل المؤسسات والأحزاب والمنظمات، ومحدش كان متوقع كثافة الانتخابات خالص.

واصلت: "ناس كتير كانت حاسة إن الانتخابات محسومة، ولكنها شهدت كثافة غير متوقعة"، ورجعت الحديدي كثافة التصويت لعدة أسباب  في طليعتها، العمل الحزبي المنظم ساهم بشكل كبير في الكثافة غير المسبوقة في الانتخابات.

وأضافت، لجان الوافدين التي  ساهمت بشكل كبير في كثافة الانتخابات، وبطاقات الاقتراع نفذت أكثر من مرة والهيئة الوطنية للانتخابات زودتها بالبطاقات، قائلة: "أحيي الهيئة الوطنية للانتخابات على ذكاء توزيع لجان الوافدين".

وشكرت الحديدي الإعلام المصري كان له دور في عرض برامج المرشحين، وكان هناك جدل واسع على السوشيال ميديا، وهذا يخلق مجتمع صاحي وواعي.

الانتخابات الرئاسية 2024 لميس الحديدي الانتخابات الاقتراع الهيئة الوطنية للانتخابات السوشيال ميديا

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