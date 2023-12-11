إسلام عفيفي: الانتخابات الرئاسية 2024 ستكون أعلى نسبة مشاركة في التاريخ

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي إنه أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤، واصفا المشهد الانتخابي باليسر والبساطة في الإجراءات، لافتا إلى الاحترام الشديد الذي رآه من القضاة حيث الاستقبال المحترم للجمهور، وانتاب المشهد الانتخابي حالة أمان كبيرة في اللجان وما حولها، مؤكدا :"الانتخابات الرئاسية 2024 ستكون أعلى نسبة مشاركة في تاريخ مصر".

مشهد مبهج يدعو الجميع الى حالة من التفاؤل لما هو قادم



وأضاف عفيفي، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية لبني عسل، أن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية مشهد مبهج يدعو الجميع إلى التفاؤل لما هو قادم، قائلا:"احنا في حالة غير مسبوقة من الزخم الانتخابي ".

وتابع الكاتب الصحفي: اليوم الأول للانتخابات هو الأعلي تصويتا على مدار الانتخابات التي شهدتها مصر كلها.