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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اختيار المخرج مراد مصطفى فى ورشة أسبوع نقاد مهرجان كان

مراد مصطفى بمهرجان
مراد مصطفى بمهرجان كان

تم اختيار المخرج المصرى مراد مصطفى ضمن ١٠ مخرجين على مستوى العالم ضمن برنامج تطوير المشاريع السينمائية الخاص بقسم اسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي وذلك لتطوير مشروع فيلمه الروائى الطويل الأول "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن". 

مراد مصطفى فى كان 

وقد تم اختيار مراد مصطفى فى مبادرة "نجوم الغد العرب" والتى تنطمها المجلة البريطانية المرموقة "سكرين إنترناشونال" ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والتى تعد مبادرة سينمائية هامة للاحتفاء بأبراز المواهب وصناع الأفلام سنويا في الشرق الأوسط.

مراد مصطفى 

جاء اختيار مراد ليكون ضمن أهم صناع السينما العربية الواعدين لهذا العام بعد النجاح والإشادة الكبيرة التي حظيّ بها أحدث أفلامه القصيرة "عيسى" أو "أعدك بالفردوس" كما يشار للعنوان بالانجليزية والذي فاز بجائزة رايل الذهبية فى مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي فى دورته ال ٧٦ والتى تمنح بتصويت النقاد وجمعية السينيفيل الفرنسية. وشارك الفيلم في العديد من المهرجانات الكبرى الأخرى مثل مهرجان لوكارنو وشيكاغو وملبورن وروما وستوكهولم وسالونيك.

ووصل عدد مشاركات الفيلم فيما يقرب من (٧٠) مهرجان سينمائى وفاز بأكثر من (٢٥) جائزة دولية. وسوف يُشارك مراد في احتفالية مبادرة نجوم الغد والتي تُقام فى الثانى من ديسمبر ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر، ثم يعقبها حلقة نقاشية مع الجمهور.

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