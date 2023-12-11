نائب: المصريون يصوتون على بناء الجمهورية الجديدة والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها

وجه النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للشعب المصري للمشاركة الكثيفة في عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، قائلاً : " أشكر الشعب المصري العظيم على هذا المشهد الحضاري الذي جعلنا نتباهي أمام العالم أن لدينا شعب واعي يحافظ على حقوقه السياسية والدستورية يعيد دور مصر الإقليمي وقوتها في الإقليم ".



وواصل “عبد العزيز”، في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، : “ الإقليم المحيط بالدولة المصرية يعاني من تحديات كبيرة، فجميع دول الجوار تعاني من أزمات، وحالة عدم الاستقرار ومن ثم خرج المصريون للتصويت على دعم الاستقرار وتحديات على بقاء الدولة، وبينما تعيش الدول في الجوار لحالة عدم استقرار تقف مصر قوية ومستقرة”.



لافتاً إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب كان لها دوراً في الدعوة للمشاركة في الانتخابات، وقاموا بزيارة الجامعات وعقد المؤتمرات والندوات، قائلاً : " هناك وعي سياسي وإقبال من المصريين للتصويت على بناء الجمهورية الجديدة، والحفاظ على أمن البلاد واستقراراها وتمسك المصريين بالحق الدستوري والانتخابي ".

اقبال غير المسبوق



اختتم : " لدينا غرفة عمليات، رصدنا هذا الاقبال غير المسبوق في 27 محافظة، بما يعكس أن هناك مشهد مختلف واختيار من المصريين، لبناء الجمهورية الجديدة وأهمية مشاركة المصريين في حقوقهم الدستورية وحفظاهم عليها ".