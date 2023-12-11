حملة حازم عمر: الإقبال كان كثيفا ورصدنا بعض السلبيات الفردية

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية 2024 جيدًا جدا، بالأمس واليوم وزاد كثافة في بعض المحافظات في اليوم الثاني من عملية التصويت ".



ولفت “الشقنقيري”، في مداخلة هاتفية خلال برنامج “ كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أن حملة مرشحه لم ترصد خروقات انتخابية خلال اليومين إلا بعض الشكاوى الفردية، من توجيه بعض الناخبين لكنها لا تؤثر في سير العملية الانتخابية.

جدية وإخلاص



وتابع، في معرض رده على سؤال الحديدي هل تتوقع إحراز أصوات مرتفعة لمرشحكم في تلك الانتخابات ليقول : “ نعمل بجدية وإخلاص وفي النهاية النتيجة هي خيار المواطن ولكن حتى الان لدينا إقبال جيد جداً”.