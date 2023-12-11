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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الانتخابات الرئاسية 2024.. كبار السن وذوو الهمم يكسرون الحواجز

صدى البلد

أسدل الستار على اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، في الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، وسط مشاركة كبيرة من مختلف الشرائح العمرية ممن لهم حق التصويت، وتصدر كبار السن وذوو الهمم المشهد الانتخابي في غالبية لجان الاقتراع في حلوان والتبين و15 مايو وحدائق حلوان والمعصرة بجنوب القاهرة، وحتى ساعات المساء وقبيل إغلاق اللجان أبوابها.

وشهدت عملية التصويت في الانتخابات في غالبية لجان التصويت حضورا لافتا من الناخبين وحضور أسر مصرية بكامل أفرادها صغارا وكبارا في عرس ديمقراطي يعكس وعي الشعب المصري بحجم التحديات الداخلية والخارجية وضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام والذي يشكل مرحلة فارقة ومفصلية في تاريخ الوطن.

الإقبال الكبير للناخبين المصريين على مدى يومي الانتخابات (اليوم وأمس) بعث برسائل واضحة للعالم أجمع بالتكاتف والاصطفاف خلف الوطن وقيادته لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية في المنطقة والعالم والاستمرار في مسيرة البناء والتنمية وتحقيق النهضة الشاملة في كافة ربوع الوطن والانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وحرصت كافة السلطات المعنية والقائمين على الانتخابات الرئاسية على توفير كافة التسهيلات والخدمات للناخبين حتى تجري عملية الاقتراع بسهولة ويسر، وشهدت مختلف لجان الاقتراع اليوم قصصا ومشاهد إنسانية رائعة من جانب رجال الشرطة لتيسير عملية الاقتراع لجميع الناخبين والناخبات خاصة النساء والرجال كبار السن وذوي الهمم في مشهد رائع ومنظومة عمل متكاملة من جميع الجهات المعنية.

إرشادات مكتوبة

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة سبل التيسير لكبار السن والناخبين من ذوي الهمم خلال عملية التصويت، وسط حرص على عدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء،  كما تم وضع إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

وشهدت العديد من لجان جنوب القاهرة تصويت العديد من الوافدين والمغتربين حيث أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات حق التصويت لهم بين المحافظات، من خلال لجان موزعة على المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، وذلك لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 غدا الثلاثاء، لانتخاب رئيس لجمهورية مصر العربية لست سنوات قادمة، وتضم قائمة المرشحين كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي "رمز النجمة" ، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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