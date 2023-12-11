عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصام شيحة: الوفد راجع.. وستكون هناك ثورة إصلاحية داخله

صدى البلد

عبر عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن اعتقاده بأن الحزب المصري الديموقراطي مؤهل لأن يقوم بدور المعارضة خلال الفترة القادمة،  كونه الحزب الوحيد الذي أعلن عن برامج معارضة لسياسة الحكومة الحالية، بينما بقية الأحزاب كانت مؤيدة لسياسات الحكومة.

وفي رؤيته لحزب الوفد وهل انتهى دوره  وفقد قواعده قال “شيحة”،  في لقاء مع  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: " هناك حالة من الغضب والغيرة في صفوف الوفديين مع تراجع دوره في السنوات الأخيرة، وأتوقع ان يتم  إصلاح الوفد من الداخل  وهي إصلاحات جذرية وكل رموز الوفد ستعود، و أن هناك حالة من الغيرة والغضب بسبب أدائه في السنوات الأخيرة، وسيكون هناك ثورة إصلاحية للوفد".


ونفى "شيحة"، أن يكون قد غادر حزب الوفد  قائلاً : " الوفد راجع وبقوة وأنا ما زلت عضواً به  وكنت عضو لجنة الحوار الوطني عن حزب الوفد".

لديه تاريخ عريق


ولفت، إلى أن حزب الوفد يمتلك من الخبرة والقدرة لإعادة بناء الوفد للعب الدور الرئيسي الذي يسعى  له قائلاً : الوفد في المحافظات وفي الأرياف لازال الحزب الوحيد الذي لا يسأله مواطن أنت مين بسبب تاريخه العريق".

وأشار إلى أن الوفد كحزب  هو الأقوى وكل إنتاجاته كانت وهو في صفوف المعارضة قائلاً : “ حزب قادر على تهيئة كوادر ليكون كل كادر رجل دولة، وهو الحزب الذي يطرح معارضة موضوعية وأفكار إما قابله للتطبيق أو لا تطبق”.

عصام شيحة حقوق الإنسان الحزب المصري الديموقراطي الوفد حزب الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

الأهلي يكتسح الألقاب| القائمة الكاملة لجوائز حفل الكاف 2023.. ومحمد صلاح في فريق الأحلام

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

ترشيحاتنا

هل يجوز غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث مرات؟.. احذروا لـ3 أسباب

رسالة نارية من أحمد موسى للمصريين في آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.. استعد للتغيرات الإيجابية

نبيل فهمي: موقع مصر الجغرافي ومركزها بالعالم «مهم».. ولا يمكن فصلها عن الوضع الإقليمي والدولي

"حماة الوطن": زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعكس حالة الاصطفاف الوطني

المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية.. تأكيد لوعي المصريين وتمسكهم بالديمقراطية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشبه زينة عيد الميلاد.. جيمس ويب يلتقط صورة جديدة لنجم متفجر|شاهد

غادة رجب وشيكو يدليان بأصواتهما فى الانتخابات الرئاسية

بسبب ألفاظ بذيئة.. الموسيقيين تحقق مع رضا البحراوي ومحمود الليثى.. تفاصيل

كاجوال جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها| شاهد

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ