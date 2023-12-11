عصام شيحة: الوفد راجع.. وستكون هناك ثورة إصلاحية داخله

عبر عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن اعتقاده بأن الحزب المصري الديموقراطي مؤهل لأن يقوم بدور المعارضة خلال الفترة القادمة، كونه الحزب الوحيد الذي أعلن عن برامج معارضة لسياسة الحكومة الحالية، بينما بقية الأحزاب كانت مؤيدة لسياسات الحكومة.

وفي رؤيته لحزب الوفد وهل انتهى دوره وفقد قواعده قال “شيحة”، في لقاء مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: " هناك حالة من الغضب والغيرة في صفوف الوفديين مع تراجع دوره في السنوات الأخيرة، وأتوقع ان يتم إصلاح الوفد من الداخل وهي إصلاحات جذرية وكل رموز الوفد ستعود، و أن هناك حالة من الغيرة والغضب بسبب أدائه في السنوات الأخيرة، وسيكون هناك ثورة إصلاحية للوفد".



ونفى "شيحة"، أن يكون قد غادر حزب الوفد قائلاً : " الوفد راجع وبقوة وأنا ما زلت عضواً به وكنت عضو لجنة الحوار الوطني عن حزب الوفد".

لديه تاريخ عريق



ولفت، إلى أن حزب الوفد يمتلك من الخبرة والقدرة لإعادة بناء الوفد للعب الدور الرئيسي الذي يسعى له قائلاً : الوفد في المحافظات وفي الأرياف لازال الحزب الوحيد الذي لا يسأله مواطن أنت مين بسبب تاريخه العريق".

وأشار إلى أن الوفد كحزب هو الأقوى وكل إنتاجاته كانت وهو في صفوف المعارضة قائلاً : “ حزب قادر على تهيئة كوادر ليكون كل كادر رجل دولة، وهو الحزب الذي يطرح معارضة موضوعية وأفكار إما قابله للتطبيق أو لا تطبق”.