عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.. قدم الهدايا والكلمات الطيبة لشريك حياتك

برج العذراء
برج العذراء

يتميز مواليد برج العذراء بالإصرار الشديد وقوة الإرادة وطيبة القلب والاهتمام بالتأمين المالي وهؤلاء هم الأشخاص المولودون خلال الفترة (23 أغسطس – 22 سبتمبر)

نستعرض لكم توقعات برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء12 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

كن حذراً وحاول أن تجعل تركيزك خلال الفترة المقبلة فى عملك بشكل كبير، وتخلص من التوتر والتزم بساعات عملك تحنبًا للتعرض لأى عقوبات.


برج العذراء اليوم ماليا

تنصحك توقعات برج العذراء لهذا اليوم بتوخي الحذر في أموالك وتجنب القيام بعمليات شراء أو استثمارات متهورة لأنها قد لا تحقق النتيجة المرجوة ، وركز على الأهداف طويلة المدى وادخر المال للمستقبل ، وتجنب إقراض الأموال لأنها قد تؤدي إلى تعقيدات في العلاقات.

برج العذراء اليوم عاطفيا

الارتباط قرار خاطئ فى الوقت الحالى لأنك غير مؤهل نفسياً، فيجب عليك أن تحل مشاكلك أولاً ثم تتخذ هذا القرار حتى تستطيع اختيار شريك الحياة المناسب لك.

txt

برج العذراء وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| فرص شغل وفلوس

txt

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: هذا يومك لجذب شخص مميز

برج العذراء اليوم صحيا

وضعك الصحى أكثر من جيد، وذلك نتيجة حرصك على تقوية جهازك المناعى وحرصك على تحسين حالتك المزاجية، واتباعك لنظام غذائى صحى مناسب لك.

برج العذراء حظك اليوم خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء خلال الفترة المقبلة، أيام جميلة مليئة بالحب والسعادة، لكن عليك أن تتحلى بالصبر ولا تتسرع فى قراراتك المصيرية، وتجنب خوض المغامرات فى العمل أو المال، وحاول أن تبادر بالصلح مع شريك حياتك.

برج العذراء وحظك اليوم برج العذراء برج العذراء عاطفيا برج العذراء ماليا برج العذراء مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

الأهلي يكتسح الألقاب| القائمة الكاملة لجوائز حفل الكاف 2023.. ومحمد صلاح في فريق الأحلام

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

ترشيحاتنا

هل يجوز غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث مرات؟.. احذروا لـ3 أسباب

رسالة نارية من أحمد موسى للمصريين في آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.. استعد للتغيرات الإيجابية

نبيل فهمي: موقع مصر الجغرافي ومركزها بالعالم «مهم».. ولا يمكن فصلها عن الوضع الإقليمي والدولي

"حماة الوطن": زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعكس حالة الاصطفاف الوطني

المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية.. تأكيد لوعي المصريين وتمسكهم بالديمقراطية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشبه زينة عيد الميلاد.. جيمس ويب يلتقط صورة جديدة لنجم متفجر|شاهد

غادة رجب وشيكو يدليان بأصواتهما فى الانتخابات الرئاسية

بسبب ألفاظ بذيئة.. الموسيقيين تحقق مع رضا البحراوي ومحمود الليثى.. تفاصيل

كاجوال جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها| شاهد

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ