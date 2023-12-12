عضو حقوق الإنسان: لابد أن يكون لكل حزب أفكاره الجذابة وتوافر التمويل

أشاد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن كثافة التصويت كانت كبيرة بالرغم من أن اليوم قد بدأ بإقبال بسيط إلى متوسط، لكن مع بداية الساعة العاشرة صباحاً زاد الاقبال بشكل كبير وكثيف.



ولفت “عبد الحافظ”، في لقاء مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أن أهم ملمح اليوم أن لجان الأحزاب على الأرض كانت متواجدة على مدار اليوم أمام كل اللجان، على عكس الأمس كانت غائبة عن بعض اللجان لكن اليوم التنظيم كان أعم وأشمل حزبياً، مما ساهم في التيسير على الناخبين ومساعدتهم.



ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل الحشد على الأرض وقدرة الأحزاب على التنظيم على الأرض يحكمها المقدرة المالية بمعنى البقاء للأغنى الفترة القادمة ؟، ليرد قائلاً :لابد أن يكون لكل حزب أفكاره الجذابة لكن شريطة توافر مصادر تمويل الحزب لتمكنه من ممارسة الأنشطة، وتمويل الأعضاء وحتى لا يتم تمويلهم من الخارج ليبقى ولائهم للحزب فقط وتكون ميزانية مستقلة قادرة على الانفاق على النشاط الحزبي على الأرض من عقد مؤتمرات وندوات وأنشطة.

وأوضح، أنه يعتقد أن حزب الشعب الجمهوري بعد هذه الانتخابات سوف يتغير في معادلة الأحزاب السياسية في مصر، وسيكون الحصان الرابح وليست أحزاب الأغلبية الحالية، مواصلًا: "أما الحزب المصري الديموقراطي في طريقه لحجز مقعد المعارضة الوطنية الوسطية الهادئة".

حزب الوفد تآكل



وعن موقع حزب الوفد خاصة أنه كان ضمن كوادره في السابق قال : "حزب الوفد في حالة تراجع ولم تعد قواعده موجودة، وكل الكوادر قفزت منه وتراجعت أمواله، لما كنت فيه كان ميزانيته 90 مليون جنيه الآن لا يستطيع دفع أموال الصحفيين لديه".