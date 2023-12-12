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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.. جدد السعي

برج الأسد
برج الأسد

يتميز مواليد برج الأسد بامتلاك القدرة على تعلم مجالات متعددة ورغم شجاعتهم الواضحة أمام الجميع؛ إلا أنهم يمتلكون حسا عاطفيا عاليا وهم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (23 يوليو – 22 أغسطس).

ونرصد لكم برج الأسد وحظك اليوم الأحد 12 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.

 

حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المهني

حافظ على أن يكون طموحك في الحياة المهنية لا يتوقف على السعي المؤقت ولكن جدد السعي بشكلٍ مستمر وتخلص من التوتر خلال ساعات العمل


برج الأسد حظك اليوم عاطفيا

حاول أن تفتح قلبك لشريك حياتك في الفترات المقبلة وتخلص من الامور التي تتسبب في حدوث أزمات بينك وبين شريك حياتك

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برج الأسد وحظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.. حدد أهدافك في الحياة

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برج الأسد وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| مافيش مشاكل

برج الأسد اليوم صحيا

حاول أن تبتعد عن الضغط النفسي والعصبي خلال الفترات المقبلة وتخلص من التوتر وتابع حالتك الصحية مع طبيبك المفضلة

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يكون أمامك اليوم فرصه جديده خلال العام الجديد وان تحصل على تحسن مالي وصحي ولكن عليك بممارسة التمارين الرياضي

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