عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| مافيش مشاكل

الأسد
الأسد


يتميز مواليد برج الأسد بالرغبة الشديدة في التعلم واكتساب المهارات طوال الحياة والاهتمام بالمظهر الخارجي وهؤلاء هم الأشخاص المولودين خلال الفترة من (23 يوليو – 22 أغسطس).


نستعرض لكم توقعات برج الاسد وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي

ارميه فورا.. نوع من الكاتيل يدمر الجسم

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

برج الاسد وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023

تكسب القلوب بسلوكك
و ستتمكن من حل القضايا المتعلقة بالحب بجدية وتسوية المشاكل الرسمية بيد قوية ولا توجد مشاكل مالية والصحة جيدة أيضًا طوال اليوم.

برج الأسد على الصعيد العاطفي

ابتسم للصعوبات في حياتك الشخصية وسيكون هناك ضغوط طفيفة وستكون الغرور في الغالب هو السبب و تأكد من إبقاء غرورك بعيدًا عن علاقة الحب وقم أيضًا بتوفير مساحة شخصية للحبيب و تتطلب العلاقات بعيدة المدى مزيدًا من الوقت والتواصل.

يريد شريكك أن تقضي المزيد من الوقت معًا وأن يضمن أيضًا حصولك على عطلة نهاية أسبوع رائعة و يمكنك التخطيط لقضاء إجازة في مكان طبيعي حيث يمكنك أيضًا اتخاذ قرارات مستقبلية حاسمة.

توقعات برج الأسد مهنيا

النجاح المهني سيأتي مع المزيد من المسؤوليات و توقع ارتفاعًا في الدور والحزمة و سيسافر بعض مواليد برج الأسد اليوم إلى وجهات جديدة ويمكن لأولئك الذين لديهم مقابلات مقررة اليوم أن يكونوا واثقين من النتيجة. قم بصقل مهاراتك حيث أن أدائك يحتاج إلى إقناع العملاء، وخاصة من الخارج وبعض الخلافات البسيطة داخل الفريق قد تزعجك في النصف الأول من اليوم ومع ذلك، يجب أن تكون محترفًا ويجب أن يكون الهدف النهائي هو تحقيق النتائج.

النجاح
النجاح


توقعات برج الأسد ماليا

يمكنك التأكد من الوضع المالي حيث أن الثروة ستأتي من مصادر مختلفة و لحسن الحظ، سيشهد برج الأسد عائدًا جيدًا من استثمار سابق.

سيقدم بعض الأقارب المساعدة المالية بينما يمكنك أيضًا تسوية حجة تتعلق بالمال مع صديق و النصف الثاني من اليوم جيد للتبرع بالمال للجمعيات الخيرية وكذلك لشراء سيارة جديدة.

توقعات برج الأسد صحيا

في حين أن الصحة العامة ستكون جيدة، إلا أن برج الأسد الذي لديه تاريخ من مشاكل القلب يحتاج إلى توخي الحذر أثناء حمل الأشياء الثقيلة أو السفر إلى المناطق الجبلية.

وقد تشتكي بعض الإناث من مشاكل نسائية و أثناء الذهاب في رحلات المغامرة، تأكد من أن لديك مجموعة طبية جاهزة وستكون الالتهابات البسيطة بما في ذلك التهاب الحلق والسعال والأنفلونزا والعطس شائعة.
 

برج الأسد برج الأسد وحظك اليوم السبت برج الأسد وحظك اليوم توقعات برج الأسد وحظك اليوم توقعات برج الأسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سؤال صادم من وائل جمعة لـ كولر بعد تعادل الأهلي أمام بلوزداد

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

كتائب القسام تفجر منزلا في خانيونس تحصّن فيه عشرات من جنود الاحتلال

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

موضوعات متعلقة

برج الحوت وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| تحديات مهنية

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 عاطفيا ومهنيا وصحيا

الجسم يعيد إصلاح نفسه .. مزايا غير متوقعة عند الإقلاع عن التدخين

لو بتاكل من برا كتير .. انتبه هذه العلامات تؤكد التسمم الغذائي

عشبة غير متوقعة تريحك من مشاكل الجهاز الهضمي

لن تخطر ببالك.. عشبة مهملة تحمي من السرطان والسكري

طريقة عمل الطعمية بالبيض زي المحلات

ماذا يحدث لك لو استخدمت الموبايل ساعتين يوميا؟

ترشيحاتنا

أمريكا تطالب العراق بتقديم مهاجمي سفارتها إلى العدالة

برج الأسد وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| مافيش مشاكل

طارق فهمي: تواطؤ أمريكي في إدارة الأزمة الفلسطينية ومظاهرات ضد تمويل إسرائيل

المقاولون العرب يقدم الشكر لشوقي غريب ويقرر تعيين طلعت محرم مديرا فنيا

مقطع فيديو لتدافع وتشابك الناس بالأيدي في تونس بمتجر يثير الجدل|شاهد

كسر في ذراعه .. نجل أحمد عز وزينة داخل غرفة العمليات |شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج العذراء وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| فرص شغل وفلوس

أبيض وأسود.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بهذه الإطلالة في الأمارات

بالأحمر.. أسيل عمران تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر السينمائي  

اسمها شروق| من هي حسناء النادي الأهلي؟.. وحقيقة إنتقالها لـ الزمالك

فيديو

رحيل شقيقه الأكبر.. فاجعة كبرى حلت على الفنان أحمد حلمي

مفاجأة تنتظر الذهب بهذا الموعد.. ماذا يحدث؟

انتهاء أزمة الدولار.. 3 تحركات حكومية عاجلة

توقعات بانقطاع الانترنت عن العالم والسبب غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ