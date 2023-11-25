ارميه فورا.. نوع من الكاتيل يدمر الجسم

يعد الكاتيل من الأشياء الأساسية التي لا غنى عنها في أي بيت خاصة خلال فصل الشتاء، حيث أنه يسهل عملية إعداد المشروبات الدافئة.

وفقا لما جاء في موقع bannedbook تحدث أضرار الكاتيل المصنوع من الفولاذ والمنجنيز عندما يتم تسخين ماء الصنبور وتحدث عملية غليان متكررة، في هذا الوقت تكون درجة الحرارة مرتفعة للغاية.

وعند استخدام الكاتيل المصنوع من الفولاذ المنجنيز، فسوف تدخل العناصر المعدنية إلى الماء مما يسبب أضرار صحية عديدة

خذ على سبيل المثال الفولاذ من الدرجة 202، فهو يحتوي على 10% منجنيز وعلى الرغم من أن جسم الإنسان نفسه يحتاج إلى هذه العناصر، إلا أن تناولها على المدى الطويل أو الإفراط في تناولها لا يزال خطيرًا للغاية وقد يؤدي إلى التسمم لذا فان الاستخدام المتكرر لي الكاتيل المصنوع من الفولاذ المنجنيز يسبب مشاكل صحية خطيرة خاصة على المستوى البعيد.

أضرار الكاتيل على المستوى القريب

يشعر المريض بالغثيان، والدوخة، وارتعاش الأصابع، وفقدان القوة ببطء، والتفاعل ببطء مع الأشياء من حولك، والتقلبات العاطفية، وحتى التسبب في الالتهاب الرئوي والتهاب الأنف والتهاب الجلد وأمراض أخرى.

حساسية الجلد

يذكر أن معظم البلدان لا تصرح باستخدام هذا النوع من المواد لصنع الكاتيل، ولكن تستخدم بعض الشركات مواد غير المطابقة للمواصفات لجني مزيد من الأرباح.