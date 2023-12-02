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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد وحظك اليوم السبت 2 ديسمبر 2023|حب بدون مشاكل

برج الأسد
برج الأسد

يتميز مواليد برج الأسد بامتلاك القدرة على تعلم مجالات متعددة ورغم شجاعتهم الواضحة أمام الجميع إلا أنهم يمتلكون حسا عاطفيا عاليا وهم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (23 يوليو – 22 أغسطس)

نرصد لكم برج الأسد وحظك اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.

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برج الأسد وحظك اليوم السبت 2 ديسمبر 2023

أنت تؤمن بجمال العقل.. استمتع اليوم بعلاقة حب خالية من المشاكل مدعومة بحياة مهنية مثمرة والوضع المالي الجيد يتطلب خطط استثمار الأموال الذكية اليوم.

في حين أن حياتك العاطفية ستكون خالية من المشاكل اليوم، إلا أنك ستحقق أداءً جيدًا للغاية في المكتب و التعامل مع الشؤون المالية بذكاء ولن يزعجك أي مرض كبير أيضًا.

 

برج الأسد على الصعيد العاطفي

سترى العديد من التقلبات الإيجابية في الحياة العاطفية وسوف يصادف برج الأسد العازب شخصًا مثيرًا للاهتمام في مكان العمل، أو أثناء السفر، أو في مناسبة رسمية، أو مطعم، أو في تجمع عائلي.

على الرغم من أنك ستشعر برابط قوي، انتظر يومًا أو يومين لتقديم العرض لأنك تحتاج إلى مراعاة الكثير من العوامل قبل إجراء المكالمة النهائية و يمكنك التخطيط لقضاء إجازة رومانسية أو عشاء رومانسي وبعض العلاقات التي كانت على وشك الانفصال ستشهد مصالحة.

 

توقعات برج الأسد مهنيا

سترى العديد من الفرص في مكان العمل. كن دقيقًا في المواعيد النهائية وهذا يثبت قدرتك على تولي المهام الحاسمة و التفاوض مع العملاء الأجانب لتولي مهام جديدة وسيقوم بعض المصرفيين والمحاسبين بنقل أماكن عمله وسيلتقي رواد الأعمال أيضًا مع الشركاء المحتملين لتحقيق آفاق عمل أفضل و يمكن لأولئك الذين يرغبون في ترك الورقة الاختيار اليوم حيث سيشهد الملف الشخصي المحدث على بوابة الوظائف استجابة جيدة.


توقعات برج الأسد ماليا

سيساعدك التدفق الجيد للثروة على اتخاذ قرارات ذكية تتعلق بالمال.

قد تفكر في شراء الأجهزة المنزلية أو الأجهزة الإلكترونية في النصف الثاني من اليوم واليوم أيضًا مناسب لإصلاح منزلك أو حتى شراء واحد انت محظوظ اليوم يا برج الأسد لوراثة جزء من ممتلكات العائلة.

اليوم، قد تفكر في الاستثمارات الآمنة والذكية بما في ذلك الأسهم وشركات المضارب وسيحصل رجال الأعمال على الأموال اللازمة لمزيد من التوسع في الأعمال التجارية، وخاصة في المناطق الجديدة.

توقعات برج الأسد صحيا

يجب الحرص على عدم المخاطرة في الأمور المتعلقة بالصحة وسوف يتعافى بعض مواليد برج الأسد من أمراضهم القديمة و اقض المزيد من الوقت مع العائلة مساء اليوم

أثناء السفر بعيدًا، خاصة في الإجازة، تأكد من أن صندوق الدواء في متناول يدك وقد تكون لديك مشاكل مرتبطة بضغط الدم ولكن لا يوجد ما يدعو للقلق.

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