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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023| تحسن أحوالك

برج الأسد
برج الأسد

 يتميز مواليد برج الأسد بالأناقة وتعدد الشغف والقدرة على دراسة مجالات متعددة وهم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (23 يوليو – 22 أغسطس)

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نستعرض لكم توقعات برج الاسد وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

برج الاسد وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 

 

القدرة على تغيير العالم .. ولقد حصلت على تنبؤات دقيقة يا برج الاسد تشير إلى تحسن امورك وإن الحياة الرومانسية القوية المدعومة بالنجاح المهني والتمويل القوي هي أهم ما يجب أن تتعلمه

برج الأسد على الصعيد العاطفي

سوف يستكشف برج الأسد فوائد الحب اليوم و على الرغم من الفواق الطفيف في النصف الأول من اليوم، إلا أن الحياة العاطفية ستكون جذابة للغاية. استمتع  من خلال قضاء الوقت مع شريكك و بينما تشارك مشاعرك، أبعد غرورك عن الحياة و إذا كنت أعزباً، فسوف تكون شريكاً في علاقة طويلة الأمد و استمع للشريك وابتعد عن المواجهة والمجادلات.

الزواج هو أيضا على البطاقات ومن الجيد أن تقرأ عن الرومانسية في المكتب، لكن قد يكون لها تأثير خطير على حياتك العائلية اليوم.

توقعات برج الأسد مهنيا

يجب على أولئك الذين لديهم مهام جديدة في المكتب أن يكونوا حريصين على الابتعاد عن الجدل داخل الفريق وبدلا من ذلك، يجب أن يكون التركيز على العمل و سيتعامل المحامون والمتخصصون في الرعاية الصحية مع القضايا الراقية أو الشائعة التي تجذب انتباه وسائل الإعلام وقد لا تنجح بعض مشاريع تكنولوجيا المعلومات وقد يسبب ذلك خيبة أمل بين التقنيين ويمكن للباحثين عن عمل حضور المقابلات بثقة لإتمامها.

توقعات برج الأسد ماليا

التعامل مع الثروة بعناية و على الرغم من عدم وجود مشكلة مالية كبيرة اليوم، إلا أنه سيكون من الجيد أن تتمكن من التحكم في النفقات وسيكون بعض مواليد برج الأسد محظوظين بجني عوائد جيدة من سوق الأوراق المالية اليوم.

يمكنك تجديد المنزل أو حتى شراء دراجة ذات عجلتين ويمكن أن تكون هناك نفقات طبية بسيطة وكن مستعدًا أيضًا لمساعدة صديق أو قريب محتاج.

توقعات برج الأسد صحيا

اليوم جيد للتعافي من المشاكل الطبية القديمة و سيتم إخراج بعض برج الأسد من المستشفى.

 وابدأ يومك بالمشي لمدة 30 دقيقة أو ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة و تجنب المشروبات الغازية، وبدلاً من ذلك اختر العصائر الطازجة و قد تعاني من ارتفاع ضغط الدم أيضًا في النصف الثاني من اليوم.

يجب على النساء الحوامل تجنب رياضات المغامرة بما في ذلك ركوب الدراجات الجبلية وتسلق الصخور
 

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