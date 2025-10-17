قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أموال المحاكم الأمريكية على وشك النفاد بسبب الإغلاق الحكومي
تفاصيل اجتماع رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة السوبر الإفريقي
التنمية المحلية: محاسبة فورية لمن يتجاوز تعريفة الركوب الجديدة
الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة مع «هوية».. أول منصة موحدة للتحقق الرقمي وخدمات البنوك عن بُعد| وخبير يعلق
إيداع الطـ فل المتهم بقـ تل زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
قرار يخص صانع محتوى في نشر فيديوهات خادشة للحياء
خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو
الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا
ترامب: منحت لأوكرانيا سلاحا منع سقوط كييف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الاستعدادات النهائية لمهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا

الاستعدادات النهائية لمهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا المصرية في حفلا نادية مصطفى ومدحت صالح في اليوم الثاني
الاستعدادات النهائية لمهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا المصرية في حفلا نادية مصطفى ومدحت صالح في اليوم الثاني
أوركيد سامي

بدأت دار الأوبرا المصرية استعداداتها المكثفة لإطلاق فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الحالية، الذي يحمل هذا العام اسم "أم كلثوم". ومن المنتظر أن يشهد اليوم الثاني من المهرجان حفلتين مميزتين، الأولى للفنانة نادية مصطفى، والثانية للفنان مدحت صالح، اللذين يعدان من أبرز نجوم الغناء العربي.

يُعد مهرجان الموسيقى العربية واحدًا من أبرز المهرجانات الموسيقية في المنطقة، ويُعتبر هذا الحدث فرصة استثنائية للاحتفاء بإرث "أم كلثوم"، رمز الفن العربي. وتعد الدورة الحالية من المهرجان واحدة من أكثر الدورات انتظارًا، بما تحمله من برامج متنوعة وفنانين مبدعين، مما يجعلها من أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم العربي.

وحرصت الأوبرا المصرية على تجهيز كافة التفاصيل اللوجستية الخاصة بالحفلين، بدءًا من التدريبات المتواصلة للفرق الموسيقية المرافقة للفنانين، وصولًا إلى تجهيزات المسرح والتقنيات الصوتية والإضاءة. وقد أكدت المصادر أن الحفلين سيشملان أشهر أغاني نادية مصطفى ومدحت صالح، بالإضافة إلى مفاجآت موسيقية سيتم الكشف عنها قريبًا.

يُتوقع أن يشهد المهرجان حضورًا جماهيريًا كبيرًا، بالإضافة إلى بث مباشر عبر القنوات الفضائية والرقمية لتلبية شغف عشاق الموسيقى في مختلف أنحاء العالم.

تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى نهاية الشهر الجاري، حيث يُشارك فيه عدد من أبرز الفنانين العرب، في أجواء مليئة بالإبداع والتميز.

الأوبرا المصرية مهرجان الموسيقى العربية اخبار الفن مدحت صالح نادية مصطفى

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ لعد تطبيق تعريفة الكوب الجديدة: لن نسمح باستغلال المواطن| صور

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: عقوبات رادعة ضد المخالفين لتعريفة الأجرة

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بجميع المواقف .. صور

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة وردي ملكية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

بشرى

فستان ستان ناعم: بشرى تتألق بإطلالة جذابة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

