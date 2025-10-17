الاستعدادات النهائية لمهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا

بدأت دار الأوبرا المصرية استعداداتها المكثفة لإطلاق فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الحالية، الذي يحمل هذا العام اسم "أم كلثوم". ومن المنتظر أن يشهد اليوم الثاني من المهرجان حفلتين مميزتين، الأولى للفنانة نادية مصطفى، والثانية للفنان مدحت صالح، اللذين يعدان من أبرز نجوم الغناء العربي.

يُعد مهرجان الموسيقى العربية واحدًا من أبرز المهرجانات الموسيقية في المنطقة، ويُعتبر هذا الحدث فرصة استثنائية للاحتفاء بإرث "أم كلثوم"، رمز الفن العربي. وتعد الدورة الحالية من المهرجان واحدة من أكثر الدورات انتظارًا، بما تحمله من برامج متنوعة وفنانين مبدعين، مما يجعلها من أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم العربي.

وحرصت الأوبرا المصرية على تجهيز كافة التفاصيل اللوجستية الخاصة بالحفلين، بدءًا من التدريبات المتواصلة للفرق الموسيقية المرافقة للفنانين، وصولًا إلى تجهيزات المسرح والتقنيات الصوتية والإضاءة. وقد أكدت المصادر أن الحفلين سيشملان أشهر أغاني نادية مصطفى ومدحت صالح، بالإضافة إلى مفاجآت موسيقية سيتم الكشف عنها قريبًا.

يُتوقع أن يشهد المهرجان حضورًا جماهيريًا كبيرًا، بالإضافة إلى بث مباشر عبر القنوات الفضائية والرقمية لتلبية شغف عشاق الموسيقى في مختلف أنحاء العالم.

تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى نهاية الشهر الجاري، حيث يُشارك فيه عدد من أبرز الفنانين العرب، في أجواء مليئة بالإبداع والتميز.