محافظات

لعدم التزامه بالتعريفة المقررة.. سحب سيارة سائق في الإسكندرية وتغريمه

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أحمد بسيوني

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، بدء تطبيق تعريفة الركوب الجديدة؛ عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

وأجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية موسعة، تفقد خلالها الموقف الجديد بنطاق حي غرب، ومحطة مصر بنطاق حي وسط؛ لمتابعة انتظام حركة نقل الركاب، والتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة.

محافظ الإسكندرية يسحب  سيارة سائق 

وخلال الجولة تم ضبط إحدى السيارات المخالفة للتعريفة المقررة، وتم سحب السيارة وتوقيع غرامة على السائق؛ تنفيذًا لتعليمات المحافظ بفرض الانضباط، ومتابعة الالتزام الكامل بالقرارات التنظيمية.

وشدد المحافظ على أنه سيمر بنفسه بشكل مفاجئ على عدد من المواقف خلال الأيام المقبلة؛ للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لاستغلال المواطنين أو مخالفة التسعيرة المقررة؛ ستُقابل بإجراءات فورية وحاسمة.

محافظ الإسكندرية: متابعة لحظية لشاكاوى مخالفات التعريفة الجديدة 

أكد محافظ الإسكندرية، أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع على مدار الساعة أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بالتعريفة الجديدة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المتابعة المستمرة؛ هو تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان سير منظومة النقل بشكل منضبط وعادل في جميع أحياء المحافظة.

محافظة الإسكندرية السيارات بالتعريفة الجديدة

