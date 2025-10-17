قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزيف مش مرض.. حسام موافي يكشف أسباب ظهور البقع الزرقاء تحت الجلد
هل يجوز صلاة الجمعة في البيت مع الزوجة والأولاد؟.. أمين الإفتاء يجيب
رونالدو يتصدر قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا.. ما موقف محمد صلاح؟
تعرف على زي بيراميدز ونهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس بأبو سمبل سيتكرر في المتحف المصري الكبير
بكام النهارده؟.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
نيران صديقة.. أوكرانيا: الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة تابعة له فوق القرم
شركات النقل الذكي تدرس رفع أسعارها بعد زيادة البنزين
تعليق بنرات بالتعريفة الجديدة في جميع مواقف ومحطات النقل الجماعي بالجيزة
الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار وتثبتها لعام كامل.. خطة شاملة لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة ودعم الإنتاج المحلي| خبير يعلق
الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب في هذا الوقت.. يغفله كثيرون
حسام موافي يشرح أسباب الوفاة المفاجأة لمرضى الكبد.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب في هذا الوقت.. يغفله كثيرون

الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة
الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة
أمل فوزي

لاشك أن أهمية وفضل الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة ، يطرح الكثير من الاستفهامات عن فوات ساعة الإجابة وتعويض هذه الخسارة الكبيرة ، التي يدل عليها عظم يوم الجمعة ، خاصة وأن ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة تكون حتى المغرب، ولأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بتحري أوقات الإجابة واغتنامها بدعاء، في كثير من نصوص السُنة النبوية الشريفة، ولأنه كذلك قد ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بأن دعاء بعد الصلاة المكتوبة مستجاب، فهذا ما يجعل هل الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب؟ سؤالًا مطروحًا من قبل أولئك الحريصين على اتباع هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وكذلك الذين لهم حوائج ويسعون لقضائها.

الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة

لا شك أن الدعاء هو لب العبادة ، بل إنه قد يكون عبادة، أمر الله تعالى بها في قوله تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، كما قد أوصى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في كل وقت وعلى كل حال.

 كما أخبرنا بأن هناك أوقات استجابة ، وحث على تحريها، ومن هذه الأوقات بعد الصلوات المكتوبة ، وتأتي صلاة المغرب من بينها، لذا إذا كانت إجابة سؤال هل الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب بالإيجاب أي أن الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب ، لأنه من دعاء بعد الصلاة المكتوبة وهي صلاة المغرب، فينبغي التعرف على صيغة دعاء بعد صلاة المغرب الواردة بالسُنة النبوية الشريفة.

دعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب

ورد فيه عدد من الأدعية المأثورة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،، وهو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فِي بَصَرِي، وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي، وَالْيَقِينَ فِي قَلْبِي ، وَالْإِخْلَاصَ فِي عَمَلِي ، وَالسَّلَامَةَ فِي نَفْسِي، وَالسَّعَةَ فِي رِزْقِي، وَالشُّكْرَ لَكَ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي».

دعاء بعد المغرب يوم الجمعة

روى الترمذي ، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال: دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم-: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم؛ إلا الشرك بالله عز وجل .

وروى أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر والمغرب: «اللهم أجرني من النار» سبع مرات، وكذلك يقال : «لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له، لهُ المُلكُ، ولهُ الحمدُ، يُحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير» (10 مرات).

 وأيضًا يقال بعد صلاة المغرب: «اللهمَّ إني أسألكَ علمًا نافِعًا، وعملًا متقبلًا ورزقًا طيبًا(بَعْد السّلامِ من صَلاةِ الفَجْر)، فضًا عن أنه يقال : «اللهم بكَ أحاول، وبكَ أصاول، وبك أقاتل (بعد صلاة الفجر)».

الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة دعاء بعد المغرب يوم الجمعة دعاء المغرب يوم الجمعة دعاء مغرب يوم الجمعة دعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

انابيب البوتاجاز

هترتفع 50 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسطوانة البوتاجاز المنزلية

ترشيحاتنا

الدكتور حسام موافي

هل هناك فرق بين العلاج والشفاء؟.. حسام موافي يجيب

قطاع غزة

مركز ثبات: تعثر ملف تسليم جثـ.ـامين الأسرى يثير انزعاج ترامب .. والضغط الإسرائيلي يعرقل الاتفاق

المتحف المصري الكبير

معاون وزير السياحة: المتحف المصري الكبير يسعى لتقديم تجربة استثنائية

بالصور

هل تحمل بكتيريا الأمعاء مفتاح علاج فقر الدم المنجلي؟ مفاجأة علمية

علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي

من الفساتين الشفافة للبدلات الغريبة.. أغرب إطلالات مهرجان الجونة عبر دوراته حتى 2025 | صور

إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد