محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال تطوير شارع الحجاز بمدينة الغردقة

تفقد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة شارع الحجاز بمدينة الغردقة، أحد أهم المحاور المرورية الحيوية داخل المدينة.

وخلال جولته الميدانية، وجّه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها المرور والمرافق، في أي أعمال قطع أو تطوير بالطريق، لضمان انسياب الحركة المرورية وتفادي التكدسات خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية.

كما شدد اللواء حنفى على أن تكون جميع المطبات الصناعية وفقًا للمواصفات القياسية المحددة، وبما يحقق الأمان والسلامة المرورية ويسهّل حركة المركبات والمشاة.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق وتحسين البنية التحتية بمدينة الغردقة، بما يواكب حركة التنمية السياحية والعمرانية، ويسهم في تحقيق راحة المواطنين والزائرين.

وتابع المحافظ خلال الجولة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، التي تشمل إعادة رصف الطريق، ورفع كفاءة الأرصفة ، ضمن خطة متكاملة تنفذها الجهات التنفيذية المختصة.

وشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشيرًا إلى أنه يتابع يوميًا سير الأعمال لضمان سرعة الانتهاء من المشروع وبدء العمل في باقي محاور المدينة بنفس الكفاءة.