كاتب صحفي: أتفهم شكوى المرشح فريد زهران.. وأتمنى استمرارية الأحزاب بعد الانتخابات

علق الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين و عضو مجلس الشيوخ، على شكاوى حملة المرشح فريد زهران حول استغلال اللجان الانتخابية للعمالة لتوجيهم للتصويت وحشدهم قال : “ متفهم شكوى حملة فريد زهران، لكن من الناحية القانونية لو مجموعة من موظفي شركة نزلوا يحطوا صوتهم بشكل جماعي مش غلط طالما لم يكن هناك ضغط أو إكراه، من الناحية القانونية أما لو حدث أنه نتيجة ضغط وإكراه هو خطأ لا يمكن تجاوزه”.

وأوضح "حسين"، خلال لقائه ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على شاشة ON، في معرض رده على الإعلامية لميس الحديدي حول الحزب الذي يراه الحصان الأسود الرابح في البرلمان والحياه السياسية الفترة القادمة، أنه يتوقع أن يكون الحزب المصري الديموقراطي، حيث لديه فرصة كبيرة للنمو في الأرض وأن يكون في طليعة المعارضة، شريطة أن يتخلى عن نخبويته ولديه برنامجه ورؤيته وقواعده.



وأضاف “حسين”، أن من الممكن أن يكون الحزب المصري الديموقراطي ممثلاً ليسار الوسط، بينما حزب الوفد يمثل يمين الوسط، إذا ما تم إصلاحه وبقية الأحزاب تكون في الخطوط الداعمة للحكومة.

مرض ما بعد الانتخابات

و شدد، أن ذلك كله مرهون بأن تستمر الأحزاب في الأداء السياسي على الأرض لأنه وعلى حد قوله، هناك مرض مصري عظيم ينتشر في صفوف الأحزاب قائلاً : " في مرض مصري عظيم بعد الانتخابات اسمه اروح انام لحد الانتخابات القادمة ".