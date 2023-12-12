المجلس القومي لحقوق الانسان: لا وجود لأي شكاوى تشكك في العملية الانتخابية

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، أن مشاركة الناخبين بهذه الكثافة بالانتخابات الرئاسية هو مشهد مشرف، والاستعدادات التي تمت لاستقبال المواطنين كانت جيدة جدا.

وأضافت "خطاب"، خلال مداخلتها ببرنامج مصر تنتخب مع الإعلامي خيري رمضان على شاشة المحور، أن المجلس قام بالتفتيش على عدد من اللجان للتأكد ان العملية الانتخابية تسير بسهولة وفق الدستور و القانون، منوهة إلى أنهم يقوموا بتقرير متابعة يومي و تقرير إعلامي يومي و يقوموا بإعلانها من خلال الموقع الخاص بهم.

ولفتت "خطاب"، إلى أنه لا وجود لأي شكاوى تشكك في العملية الانتخابية، وكان هناك شكاوى بسيطة و تم الرد عليها، مؤكدة عدم رصد أي شكوى تشوب صحة الانتخابات.