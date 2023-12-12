عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رجب يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية

محمد رجب
محمد رجب

حرص الفنان محمد رجب على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، والتى من المقرر ان ينتهي موعدها اليوم، الثلاثاء.

وأحدث أعمال الفنان محمد رجب، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

أشرف زكي وأحمد خالد صالح.. نجوم الفن في عزاء حماة مصطفى خاطر

بعد اختفاء سنوات.. إنعام الجريتلي تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة.

المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس.

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة.

المرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

محمد رجب اشرف زكي اعمال الفنان محمد رجب الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات

ترشيحاتنا

إقبال تاريخي على الانتخابات الرئاسية 2024.. وحزب الكنبة يختفي

عدا لجنة الوراق.. الوطنية للانتخابات: جميع اللجان فتحت أبوابها للمواطنين فى التاسعة

بالتنورة والمزمار البلدي.. شاهد استقبال مميز للناخبين في آخر أيام الانتخابات الرئاسية بأكتوبر

خدمة مجانية.. سيارات لنقل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالمرج.. صور

مـ جزرة جديدة بحق الفلسطينيين..17 شهيداً من عائلة أبو الروس في مخيم النصيرات

الهيئة الوطنية: العملية الانتخابية تسير بشكل منضبط.. والكثافات مرضية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم الثالث والأخير| اعرف لجنتك فين قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات

بعد انفصالهما.. أبرز صور جمعت مسلم وطليقته | شاهد

فيديو

بسبب إعلانها الساخر من الفلسطينيين| شاهد ماذا فعل متظاهرون بمتاجر ماركة شهيرة

التوراة تدعونا لذلك| حاخام يهودي يشجع الاحتلال على ق.تل أطفال غزة

"حكومتنا كاذبة وستقتلنا".. ضابط إسرائيلي يصف الحرب مع حماس | شاهد

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ