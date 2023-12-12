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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تظاهرة حب للوطن.. العاملون بالهيئة العربية للتصنيع يحتشدون بطوابير لجان الانتخابات الرئاسية

العاملون بالهيئة
العاملون بالهيئة العربية للتصنيع

في رسالة للعالم أجمع بما تعيشه مصر من أمن واستقرار وتفاءل لمستقبل مشرق تستكمل من خلالها مصر طريقها نحو التنمية وفقا لأهداف الجمهورية الجديدة، حرص العاملون بجميع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، على المشاركة المتميزة في العملية الإنتخابية و الإحتفال بالعرس الانتخابي الديمقراطي منذ اليوم الأول للإنتخابات الرئاسية.

وعلى مدار أيام الإنتخابات، من خلال الإدلاء بأصواتهم في مختلف اللجان الإنتخابية وتنظيم مسيرات حاشدة تتضمن ترديد الأغاني الوطنية، ورفع الأعلام المصرية، معبرين عن شعورهم بالمسئولية الوطنية تجاه بلدهم. 

الانتخابات الرئاسية 2024 

تأتي هذه المشاركة المتميزة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، التي أصدرها في وقت سابق  لجميع رؤساء مجالس إدارات مصانع وشركات الهيئة (14 مصنعا وشركة)، لإعداد مخطط واضح لتيسير توجه العاملين والعاملات بالهيئة إلى المقار الإنتخابية الخاصة بهم، وتوفير وسائل الإنتقال المناسبة، للمشاركة في هذا العرس الانتخابي، احتفالا باستكمال مسيرة التنمية والإنجازات التي تشهدها مصر.

العاملين بالهيئة العربية للتصنيع يحتشدون بطوابير لجان الإنتخابات الرئاسية

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العربية للتصنيع الانتخابات الانتخابات الرئاسية الجمهورية الجديدة العملية الانتخابية

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