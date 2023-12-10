عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بـ "مدينتي"

رئيس الهيئة العربية
رئيس الهيئة العربية للتصنيع يدلي بصوته في الإنتخابات

أدلى اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع صباح اليوم  بصوته في الإنتخابات الرئاسية بمدرسة مدينتي للغات. 

وأكد  اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الإيجابية انطلاقا من الواجب والمسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أن  المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على كل مواطن مخلص يعشق تراب هذا البلد.

وأعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن اعتزازه بأن المصريين يواصلون كتابة تاريخهم الحديث بحروف من نور  ،لافتا أن هذا المشهد الذي تجمع حوله الشعب رسالة للعالم أجمع بما تعيشه مصر من أمن واستقرار وتفاءل لمستقبل مشرق، تستكمل من خلالها مصر طريقها نحو التنمية وفقا لأهداف الجمهورية الجديدة. 

الانتخابات الرئاسية 

وحرصا من العربية للتصنيع على  تشجيع أبنائها من العاملين والعاملات على الإدلاء  بأصواتهم ،أصدر اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع توجيهاته لجميع رؤساء مجالس إدارات مصانع وشركات الهيئة لإعداد مخطط واضح لتيسير توجه العاملين والعاملات بالهيئة إلى المقار الانتخابية الخاصة بهم، على مدار أيام الانتخابات الثلاثة، بنسبة ثلث القوة لكل مصنع، مع الحفاظ على انتظام سير العملية الإنتاجية.

IMG-20231210-WA0030
IMG-20231210-WA0030
IMG-20231210-WA0029
IMG-20231210-WA0029
IMG-20231210-WA0028
IMG-20231210-WA0028
IMG-20231210-WA0026
IMG-20231210-WA0026
IMG-20231210-WA0027
IMG-20231210-WA0027
العربية للتصنيع الانتخابات الانتخابات الرئاسية مختار عبد اللطيف الحديث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

وقف ممثلة شابة عن ممارسة نشاطها الفني بقرار من النقابة| اعرف السبب

السيدة انتصار السيسي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

أهالي إمبابة يحتشدون أمام اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية.. صور

وفد البرلمان الأورومتوسطي يرافق النائب محمد أبو العينين في مسيرة حاشدة بالجيزة

وزير النقل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية| شاهد

وزير العدل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024|فيديو

وزير التنمية المحلية عقب الإدلاء بصوته : توفير كل الإمكانيات للتيسير على المواطنين

الشباب يتصدرون المشهد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

توافد عدد كبير من الشباب على مدرسة الشهيد مصطفى عميرة .. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

فيديو

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

بسبب مزاعم الأنفاق تحت المستشفيات.. مسئول بجيش الاحتلال يهاجم صحفيا فرنسيا| شاهد

تشويق وإثارة.. الإعلان الدعائي لفيلم درويلة بطولة عمرو عبد الجليل

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ