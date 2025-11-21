قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية : زيارتي للقاهرة تشهد على قوةُ صداقةٍ عمرُها ثلاثون عامًا

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
محمود نوفل


اكد الرئيس الكوري الجنوبي لى جاى ميونغ ان زيارته الى القاهرة كانت شاهده على قوةُ صداقةٍ عمرُها ثلاثون عامًا في القاهرة، وسنفتح معا مستقبلًا لطفرة جديدة.

وقال عبر صفحته على الفيس بوك : لقد كان وقتًا أكدنا فيه عمقًا ومتانة للصداقة يجعل مسافة الثمانية آلاف كيلومتر من أقصى بقاع الأرض بلا معنى، كما أتاح لنا استشراف مستقبلٍ واعدٍ للانطلاق. وأود أن أعبّر عن خالص تقديري لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأضاف : في محادثات القمة يوم أمس، اتفقت جمهورية كوريا وجمهورية مصر العربية على تعزيز أسس التعاون من أجل تنمية الجيل القادم، ليس فقط في مجالات مترابطة بإحلال السلام والاقتصاد والمجتمع، بل أيضا في التعليم والدفاع وغيرها.

وتابع : وكمحفّز للسلام في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط، وشريكٍ اقتصادي يربط معجزة نهر الهان بمعجزة نهر النيل، وقوةٍ ثقافية ذات تأثير واسع، فأرى أن إمكانات كامنة للعلاقات بين البلدين لا نهاية لها.

وأستطرد : وقبل كل شيء، اتفقنا أنا فخامته على أن التعليم هو المحرك الأساسي لتنمية الدولة. وإن مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال التعليم، التي وُقِّعت بين البلدين خلال هذه الزيارة، ستكون قوة دافعة لتوسيع آفاق التبادل والتعاون.

وزاد : وكان لقائي مع طلبة جامعة القاهرة، الذين سيقودون مسيرة البلدين المشرقة، وقتًا ذا مغزى كبيرًا ألهمني إلهاما عميقا. برؤية الشباب الممتلئين شغفًا بالتعلّم، إني على يقين تام بأن مستقبل التعاون بين كوريا ومصر، وبين كوريا والشرق الأوسط، سيكون مشرقًا.

وأكمل : وأتطلع إلى أن تربط مبادرة S.H.I.N.E. التي طرحتها جمهورية كوريا بين قلوب شباب بلدينا المتمنين للسلام والازدهار، وأن تكون نقطة انطلاق نحو تحقيق الازدهار المشترك.

وختم : وسأعمل على تحويل الخطط التي ناقشناها معًا إلى نتائج ملموسة عن طريق مزيد من اللقاءات والتواصل المستمر. فخامة الرئيس السيسي، أتمنى أن ألتقي بكم في كوريا العام القادم إن شاء الله.

كوريا الجنوبية مصر رئيس كوريا الجنوبية السيسي مبادرة SHINE

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الوضوء للصلاة يحمي صحة الإنسان ويجسد مقاصد الشريعة في حفظ النفس

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة.. اعرف أفضل الأعمال فيه واغتنمها

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: النبي أول من دعا إلى الحجر الصحي وهو ما تطبقه الدول اليوم

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد