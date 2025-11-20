رئيس كوريا الجنوبية: التعاون مع مصر وثيق ويقوم على الاحترام المتبادل

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي چاي ميونج ، أن التعاون بين بلاده ومصر وثيق، ويقوم على الاحترام المتبادل، مشيرًا إلى حرص كوريا الجنوبية على تعزيز العلاقات مع مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي خلال مؤتمر صحفي مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البلدين يعملان معا من اجل ترسيخ السلام في المنطقة والعالم ، معربا عن تقديره لما لقيه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة خلال زيارته إلى مصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي بمناسبة مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهي ذكرى وصفها بأنها تحمل أهمية بالغة في مسار التعاون المشترك.

وأضاف ميونج أن مصر وكوريا الجنوبية تمكنتا رغم البعد الجغرافي من بناء تعاون وثيق على مدار عقود، قائم على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة في مختلف المجالات، بما فيها الاقتصاد والتعليم والثقافة.

وأوضح أنه استعرض مع الرئيس السيسي مسيرة العلاقات الثنائية خلال العقود الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى اتفاق الجانبين على إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة التعاونية تهدف إلى تحقيق السلام والازدهار والنهضة الثقافية في المستقبل.

وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن الطرفين اتفقا كذلك على ترسيخ أسس التعاون التنموي للأجيال القادمة، وتعزيز الحضور الثقافي للبلدين عالميًا باعتبارهما قوتين ثقافيتين بارزتين ، مؤكدا أن مصر وكوريا الجنوبية عازمتان على الإسهام معًا في صون السلام الدولي، بما في ذلك دعم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكد ميونج أنه جرى تبادل وجهات النظر بشكل معمق بشأن التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، مشيدًا بتأييد الرئيس السيسي الكامل لجهود الحكومة الكورية الرامية إلى فتح عهد جديد من السلام والتعاون والنمو المشترك في شبه الجزيرة.

وعبّر الرئيس الكوري عن تقديره الكبير لجهود مصر في وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وفي دعم جهود إحلال السلام بالمنطقة، مؤكدًا التزام حكومة بلاده بمواصلة التعاون مع مصر لمعالجة الأزمة الإنسانية في القطاع.

ونوه إلى اتفاق البلدين على مواصلة تعزيز التضامن المشترك، ودعم دور كل طرف في تحقيق السلام بشبه الجزيرة الكورية والمنطقة، والعمل معًا من أجل صون السلام والاستقرار على الساحة الدولية.

