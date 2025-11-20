قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية: التعاون مع مصر وثيق ويقوم على الاحترام المتبادل

رئيس كوريا الجنوبية: التعاون مع مصر وثيق ويقوم على الاحترام المتبادل
رئيس كوريا الجنوبية: التعاون مع مصر وثيق ويقوم على الاحترام المتبادل
أ ش أ

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي چاي ميونج ، أن التعاون بين بلاده ومصر وثيق، ويقوم على الاحترام المتبادل، مشيرًا إلى حرص كوريا الجنوبية على تعزيز العلاقات مع مصر خلال الفترة المقبلة. 
وقال الرئيس الكوري الجنوبي خلال مؤتمر صحفي مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البلدين يعملان معا من اجل ترسيخ السلام في المنطقة والعالم ، معربا عن تقديره لما لقيه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة خلال زيارته إلى مصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي بمناسبة مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهي ذكرى وصفها بأنها تحمل أهمية بالغة في مسار التعاون المشترك.
وأضاف ميونج أن مصر وكوريا الجنوبية تمكنتا رغم البعد الجغرافي من بناء تعاون وثيق على مدار عقود، قائم على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة في مختلف المجالات، بما فيها الاقتصاد والتعليم والثقافة.
وأوضح أنه استعرض مع الرئيس السيسي مسيرة العلاقات الثنائية خلال العقود الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى اتفاق الجانبين على إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة التعاونية تهدف إلى تحقيق السلام والازدهار والنهضة الثقافية في المستقبل. 
وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن الطرفين اتفقا كذلك على ترسيخ أسس التعاون التنموي للأجيال القادمة، وتعزيز الحضور الثقافي للبلدين عالميًا باعتبارهما قوتين ثقافيتين بارزتين ، مؤكدا أن مصر وكوريا الجنوبية عازمتان على الإسهام معًا في صون السلام الدولي، بما في ذلك دعم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة الشرق الأوسط. 
وأكد ميونج أنه جرى تبادل وجهات النظر بشكل معمق بشأن التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، مشيدًا بتأييد الرئيس السيسي الكامل لجهود الحكومة الكورية الرامية إلى فتح عهد جديد من السلام والتعاون والنمو المشترك في شبه الجزيرة.
وعبّر الرئيس الكوري عن تقديره الكبير لجهود مصر في وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وفي دعم جهود إحلال السلام بالمنطقة، مؤكدًا التزام حكومة بلاده بمواصلة التعاون مع مصر لمعالجة الأزمة الإنسانية في القطاع.
ونوه إلى اتفاق البلدين على مواصلة تعزيز التضامن المشترك، ودعم دور كل طرف في تحقيق السلام بشبه الجزيرة الكورية والمنطقة، والعمل معًا من أجل صون السلام والاستقرار على الساحة الدولية.
 

الرئيس الكوري التعاون مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الوضوء للصلاة يحمي صحة الإنسان ويجسد مقاصد الشريعة في حفظ النفس

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة.. اعرف أفضل الأعمال فيه واغتنمها

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: النبي أول من دعا إلى الحجر الصحي وهو ما تطبقه الدول اليوم

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد