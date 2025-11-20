بعد زيارة رئيس كوريا الجنوبية.. مصطفى بكري: نحن أمام عصر جديد في العلاقات بين مصر وكوريا

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي استقبل نظيره الكوري الجنوبي في قصر الإتحادية، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، خاصة أن العلاقات بدأت منذ 30 عاما.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن كلمة الرئيس السيسي، تؤكد أنه نحن أمام عصر جديد في العلاقات بين مصر وكوريا، مؤكدا ان مصر ترسم خطاها إلى الأمام.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر تسير على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، وتعمل على تعزيز علاقتها مع دول العالم.