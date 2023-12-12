مسيرة حاشدة لأهالي الأقصر لحث المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

خرج أهالى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى مسيرة حاشدة طافت شوارع المدينة، لدعوة الناخبين للمشاركة فى انتخابات الرائسة 2024، ذلك فى اليوم الثالث من التصويت .

تقدم المسيرة العمدة فيصل عبد الرحمن راجح أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالأقصر، والقيادات الشعبية والدينية والشباب والفتيات والرجال والسيدات، حاملين الإعلام وأطلقوا الهتافات "تحيا مصر"، والتف خلفهم المواطنين.

وتشهد لجان مركز و مدينة إسنا، لليوم الثالث على التوالى، إقبالا من الناخبين منذ الدقائق الأولى لفتح باب التصويت.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمحافظة الشرقية، 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة، يدلون بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، تضم 1016 لجنة فرعية.

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