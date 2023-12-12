عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجمع رهبان الأقصر يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

صدى البلد

أدلى مجمع رهبان دير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، تعبيراً منهم عن أهمية المشاركة للتأكيد على دعم الوطن وضرورة خروج أبنائه وقيادات جميع المؤسسات المختلفة للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابي.

محافظ الأقصر والسكرتير العام يدليان بصوتيهما في لجنة الوافدين

رئيس جامعة الأقصر يشارك الطلاب مسيرة لتأكيد أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات

وانطلقت صباح الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

 

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

IMG-20231212-WA0004
IMG-20231212-WA0004
IMG-20231212-WA0005
IMG-20231212-WA0005
IMG-20231212-WA0007
IMG-20231212-WA0007
IMG-20231212-WA0006
IMG-20231212-WA0006
الأقصر الاستحقاق الانتخابي الانتخابات الرئاسية 2024 التصويت في الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الرئاسية 2024 المشاركة الإيجابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات

ترشيحاتنا

الصحف الاماراتية اليوم| إسرائيل تطلب وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تستعد للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

إقبال تاريخي على الانتخابات الرئاسية 2024.. وحزب الكنبة يختفي

عدا لجنة الوراق.. الوطنية للانتخابات: جميع اللجان فتحت أبوابها للمواطنين فى التاسعة

بالتنورة والمزمار البلدي.. شاهد استقبال مميز للناخبين في آخر أيام الانتخابات الرئاسية بأكتوبر

خدمة مجانية.. سيارات لنقل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالمرج.. صور

مـ جزرة جديدة بحق الفلسطينيين..17 شهيداً من عائلة أبو الروس في مخيم النصيرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم الثالث والأخير| اعرف لجنتك فين قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات

بعد انفصالهما.. أبرز صور جمعت مسلم وطليقته | شاهد

فيديو

بسبب إعلانها الساخر من الفلسطينيين| شاهد ماذا فعل متظاهرون بمتاجر ماركة شهيرة

التوراة تدعونا لذلك| حاخام يهودي يشجع الاحتلال على ق.تل أطفال غزة

"حكومتنا كاذبة وستقتلنا".. ضابط إسرائيلي يصف الحرب مع حماس | شاهد

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ