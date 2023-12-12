مجمع رهبان الأقصر يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى مجمع رهبان دير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، تعبيراً منهم عن أهمية المشاركة للتأكيد على دعم الوطن وضرورة خروج أبنائه وقيادات جميع المؤسسات المختلفة للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابي.

وانطلقت صباح الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

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