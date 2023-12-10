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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر والسكرتير العام يدليان بصوتيهما في لجنة الوافدين

صدى البلد

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر عصر اليوم الأحد ،وهدى المغربى السكرتير العام لمحافظة الأقصر والعميد  عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر بالإدلاء بأصواتهم فى لجنة الوافدين التابعة لقسم الأقصر بمعهد الفتيات الأزهري بشارع خالد بن الوليد فى منطقة العوامية.

 

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جاء ذلك خلال تفقده عددا من لجان الاقتراع للاطمئنان على سير عملية الانتخابات بمركزى اسنا وارمنت ولجان قسم الأقصر ، للتأكد من فاعلية الإجراءات المنفذة لتوفير كل سبل الراحة والأمان  والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في يسر وسهولة .


كما أكد محافظ الأقصر على أن اليوم الأول من الانتخابات يسير بكل يسر، مشيرا إلى أن الناخبين يدلون بأصواتهم بشكل سلس، كما اثنى على  حرص المرأة وكبار السن وذوي الهمم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية موجها الشكر لكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

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الأقصر الانتخابات الرئاسية العملية الانتخابية المشاركة الإيجابية في الانتخابات المشاركة فى الانتخابات الرئاسية رئيس الإدارة المركزية لجنة الوافدين كبار السن وذوي الهمم

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