سلسلة محاضرات بثقافة الأقصر للتوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات

شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من اللقاءات والمحاضرات التثقيفية لرواد مواقعه التابعة، ضمن برنامج التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بعدة محافظات.

وفي السياق عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "دور الشباب في الانتخابات الرئاسية" تناول خلالها العادلي حسان، وكيل ثقافي بمعهد فتيات القرنة الأزهري، ماهية الانتخابات الرئاسية ودور الشباب بها، وفي السياق ذاته شهد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "انزل شارك من أجل مستقبل أفضل" تحدثت بها أسماء محمد مناع، مدير عام مركز النيل للإعلام سابقا عن أهمية المشاركة في الانتخابات كونها حق يكفله الدستور لكل مواطن.

وفي قصر ثقافة حاجر العديسات عقدت محاضرة بعنوان "شارك.. انتخب.. تصنع مستقبلك" أوضح بها وليد الضوي، مدرس لغة عربية بمدرسة حاجر العديسات الإعدادية وعضو بنادى أدب الطود،

أهمية المشاركة السياسية ورفع الوعي الثقافي بأهمية التصويت والمشاركة في الانتخابات ودور المشاركة السياسية في اتخاذ القرار وصنع المستقبل، وكذلك عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة" تحدثت بها كريمة التهامي، أخصائي نفسى وتخاطب لذوى القدرات الخاصة، عن أهمية المشاركة السياسية ودور المرأة في صنع القرار وأثر المشاركة السياسية للمرأة على الأسرة والمجتمع.

واستمرارا للفعاليات المقدمة ضمن برامج إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، أعد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "شارك فى العملية الانتخابية من أجل استكمال الإنجازات"، تحدث بها سيد صدقي

أخصائي اجتماعي بمدرسة فصول ابن الجراح الثانوية التجارية بالأقالتة، موضحا أن المشاركة في الانتخابات بصفة عامة سواء كانت رئاسية أو نيابية أو محلية تعد من أهم الحقوق الدستورية للمواطن في دول العالم كافة وليس في مصر فحسب، لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد. وتطرق "صدقي" لأهمية المشاركة الانتخابية كونها تكمن في شعور الناخب بمدى قيمة وتأثير صوته واحترام حق الأفراد في اختيار من يمثلهم.