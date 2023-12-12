لم تحدث من قبل| الانتخابات الرئاسية 2024 على موعد مع رقم تاريخي في الإقبال.. 45% حتى أمس

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.. بدأ صباح اليوم الثلاثاء 12 من ديسمبر الجاري، اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت منذ يوم الأحد الماضي واستمرت لثلاث أيام 10 و11 و12 من ديسمبر، وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وشهد اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالًا كبيرًا من قبل الناخبين في كافة محافظات مصر، وذلك حرصًا من الشعب المصري علي المشاركة في حقوقهم الدستورية للمشاركة في اختيار رئيس مصر القادم.

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 تصل إلي 45%

وأعلن المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة المشاركة وصلت إلى 45% ممن يحق لهم التصويت - وذلك حتى عقد المؤتمر الصحفي أمس في الرابعة أو الخامسة مساءا، قائلا: "وهذه النسبة لم تحدث من قبل في أي استحقاقات انتخابية أو استفتاءات"، ولفت إلى أن هذه النسبة تعبر عن وعي المواطن وثقته في القضاء المصري، ويوجد قاضٍ على كل صندوق، معتبرا أن "المواطن المصري لبى نداء وطنه للمشاركة في صنع المستقبل".

وسبق أن أكدت هيئة الانتخابات أن المقار الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا وغير مسبوق من الناخبين في مختلف المحافظات، وأشارت إلى أنه تم الدفع بمزيد من أعضاء الهيئة القضائية إلى اللجان الفرعية، لتخفيف الزحام وتسريع وتيرة التصويت التي تتم على 3 أيام في أكثر من 11 ألف لجنة فرعية.