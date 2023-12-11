دي بصمت بالعشرة ودي صوتت بقدمها| حكاية مصريتين خطفتا أنظار العالم.. شاهد ماذا فعلا؟!

الانتخابات الرئاسية 2024.. دخلت مصر اليوم الإثنين، يومها الثاني من أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت منذ يوم أمس الأحد وتستمر لمدة ثلاث أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري، وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.

ويحرص المواطنون المصريون علي المشاركة في حقهم الانتخابي عن طريق الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، رغم كافة الظروف، فشهد اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة توافد عدد كبير من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لم تمنعهم إعاقتهم أو كبر سنهم من المشاركة والأدلاء بصوتهم في اختيار رئيس مصر القادم.

سيدة تصوت بقدميها

وحرصت سيدة من الإسكندرية، وتدعي "بركة كمال شنودة"، علي الذهاب للمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 والإدلاء بصوتها، وذلك رغم فقد ذراعيها الاثنين، فلم تمنعها إعاقتها من أداء استحقاقها الدستوري بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 لاختيار رئيس مصر القادم.

واتجهت السيدة بركة، إلي لجنتها الانتخابية داخل لجنة مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بدائرة كرموز بمحافظة الإسكندرية، حتي تدلي بصوتها وقامت بالانتخاب عن طريق مسك القلم بقدمها، لتجلس علي كرسي داخل اللجنة الانتخابية وتستخدم قدمها للكتابة.