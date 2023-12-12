رسالة تأييد من الشعب.. تعليق المستشار عمرو عبد الرازق على المشهد الانتخابي

أشاد المستشار عمرو عبدالرازق ، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق ، بالمشهد الانتخابي هذا العام .

وأضاف “عبد الرازق”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة المحور ، برسالة مملوءة بالامتنان إلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن" الشعب المصري خرج في رسالة تأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ،معبّرين عن اعتزازهم العميق بقيادته الحكيمة".



وأشار "عبدالرازق"، إلى أن المصريين أكدوا في الرسالة على الدور الرائع والمميز الذي يضطلع به في خدمة الوطن، مسهمًا بشكل فعال في تعزيز رفاهية المواطنين وبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة".

تيسيرات عديدة



وأوضح ، أن الانتخابات الرئاسية شهدت العديد من التيسيرات المقدمة لكبار السن والشباب، وللأشخاص ذوي الإعاقة داخل اللجان الانتخابية، لافتا إلى أن هذا ما ساهم في زيادة إقبالهم على التصويت من ناحية، وكذلك تحفيزهم على المشاركة من ناحية أخرى.