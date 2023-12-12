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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة: عشرات الآلاف من الطلاب وهيئة التدريس أدلوا بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

شهدت جامعة القاهرة في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024، موجة خامسة من المشاركة الفعالة للفرع الدولي لجامعة القاهرة و كليات الإعلام، والدراسات العليا للتربية، ودار العلوم، والمعهد القومي لليزر، والتجارة، والدراسات الافريقية العليا، ومراكز الجامعة، والتعليم المدمج، وعدد من الإدارات العامة بالجامعة، في انتخابات الرئاسة 2024 تحت شعار "انزل شارك .. مصر هي الأهم"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وفي ضوء حرص منسوبي الجامعة على المشاركة الحرة في الاستحقاق الانتخابي المهم.

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احتفال السيدات الناخبات أمام لجنة أنصاف سري بالزيتون

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غرة جمادى الآخر 1445هـ فلكيا .. الخميس

وأدلى عشرات الآلاف من منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والعمداء، ووكلاء الكليات، ورؤساء الأقسام، والطلاب، بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية بمدرسة السعيدية والمركز القومي للبحوث والمركز التكنولوجي بمجمع المصالح الحكومية بالجيزة، بعد خروجهم في مسيرات ووفود متعددة على مدار اليوم جابت كافة أرجاء الجامعة.

وأشاد الدكتور محمد الخشت، بالمشاركة الفعالة لمنتسبي جامعة القاهرة في الاستحقاق الانتخابي، وما أظهروه من حماس وتفاعل وهتافات وطنية تعكس دعمهم لوطنهم، وتساهم في تصدير مشهد حضاري عظيم يليق بعراقة مصر وتاريخيها المجيد.

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