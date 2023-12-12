جامعة القاهرة: عشرات الآلاف من الطلاب وهيئة التدريس أدلوا بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

شهدت جامعة القاهرة في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024، موجة خامسة من المشاركة الفعالة للفرع الدولي لجامعة القاهرة و كليات الإعلام، والدراسات العليا للتربية، ودار العلوم، والمعهد القومي لليزر، والتجارة، والدراسات الافريقية العليا، ومراكز الجامعة، والتعليم المدمج، وعدد من الإدارات العامة بالجامعة، في انتخابات الرئاسة 2024 تحت شعار "انزل شارك .. مصر هي الأهم"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وفي ضوء حرص منسوبي الجامعة على المشاركة الحرة في الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأدلى عشرات الآلاف من منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والعمداء، ووكلاء الكليات، ورؤساء الأقسام، والطلاب، بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية بمدرسة السعيدية والمركز القومي للبحوث والمركز التكنولوجي بمجمع المصالح الحكومية بالجيزة، بعد خروجهم في مسيرات ووفود متعددة على مدار اليوم جابت كافة أرجاء الجامعة.

وأشاد الدكتور محمد الخشت، بالمشاركة الفعالة لمنتسبي جامعة القاهرة في الاستحقاق الانتخابي، وما أظهروه من حماس وتفاعل وهتافات وطنية تعكس دعمهم لوطنهم، وتساهم في تصدير مشهد حضاري عظيم يليق بعراقة مصر وتاريخيها المجيد.