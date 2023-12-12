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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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غرة جمادى الآخر 1445هـ فلكيا .. الخميس

استطلاع هلال
استطلاع هلال

يترقب المسلمون موعد بداية شهر جمادى الآخر وفقا للتقويم الهجري 1445، فيما حددت الحسابات الفلكية موعد شهر جماد الآخر 1445، وستحسم دار الإفتاء المصرية موعد الشهر الفضيل بعد استطلاع الهلال يوم الرؤية والذي يوافق الأربعاء المقبل.

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد غرة شهر جمادى الآخر فلكيا، ويشير الحساب الفلكي إلى أن هلال شهر جمادى الآخر 1445هـ، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1 و 33 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي الاربعاء 29 جمادى الأولى 1445هـ، 13 ديسمبر 2023، هو يوم الرؤية.

وأوضح معهد البحوث الفلكية، إن الهلال  يبقي في سماء مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة ، وفي القاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) ، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين ( 16 – 22 دقيقة )، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين ( 7 – 37 دقيقة ).

وأشار معهد البحوث الفلكية أن اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023 هو المتمم لشهـر ربيـع الآخر 1445هـ، أما غرة جمادى الآخر 1445هـ فلكياً فستكون الخميس 14 ديسمبر 2023.

غرة شهر جمادى الآخر

سيشهد ليل الأربعاء 13 ديسمبر 2023,، ميلاد القمر الجديد محاق جمادي الأول، حيث سيشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجهه المضيء مواجها للشمس، أما وجهه المظلم أو ظله مواجها للأرض، وأوضح معهد البحوث الفلكية أنه لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم، وتلك الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما ويفضلها الفلكيون كثيرا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

الأشهر الهجرية

نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة

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