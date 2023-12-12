إبراهيم محلب: نسب المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 غير مسبوقة

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء سابقا، إن موقف و تماسك الشعب المصري بانتخابات الرئاسة 2014 هو الذي غير المسار سابقا، و الهدف كان تثبيت أركان الدولة.

وأوضح "محلب"، خلال مداخلته ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر على شاشة MBC مصر، أن ما جرى هذه السنة من نسب مشاركة كبيرة و التي وصلت إلى 45% حتى الأمس، و هي نسبة لم نصل لها من قبل.

رسالة قوية

ولفت "محلب"، "عمرنا ما وصلنا للنسب دي بالفترات و الانتخابات السابقة، و التي تعتبر رسالة قوية"، موضحا أن رد الفعل على الشكوك التي سبقت الأيام الانتخابية كان العكس تماما، معقبا: "الناس شايفة اليوم أن هناك ما هو أكبر من الأمل".

