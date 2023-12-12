حملة فريد زهران: العملية الانتخابية الحالية وُجدت بصورة أفضل منذ 2018 |فيديو

وجّه المهندس باسم كامل مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الشكر للإعلام المصري لتغطيته العملية الانتخابية بحيادية، وتوصيل الصورة صحيحة للمواطن المصري، كما شكر الهيئة الوطنية للانتخابات على الإشراف والمجهود المبذول لسير العملية الانتخابية بنظام وتنسيق.



وأضاف «كامل» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على شاشة «CBC»، أنه كانت هناك كثافة شديدة على اللجان الانتخابية وخاصة من الشباب والمرأة المصرية الذين تصدروا المشهد الانتخابي بصورة كبيرة، لافتا إلى وجودهم بكافة اللجان الفرعية لمتابعة عملية الفرز، مشيرًا إلى أن نزول المواطنين للإدلاء بأصواتهم هو الضامن الحقيقي لنزاهة العملية الانتخابية.

ديمقراطية ونزاهة



وتابع: أن الانتخابات تجري في مناخ من الديمقراطية والنزاهة في ظل وقوف مؤسسات الدولة على مسافة واحدة من المرشحين جميعهم، مؤكدًا على أن العملية الانتخابية وجدت بصورة أفضل بكثير منذ عام 2018 وتعتبر خطوة للتحول الديموقراطي وتقدم الشعب المصري.