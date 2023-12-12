حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: نتمنى أن ماحدث اليوم يكون خطوة مهمة بالتحول الديمقراطي

قال المهندس باسم كامل مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران إن مجريات الثلاثة أيام من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بشكل إجمالي حملت صورة إيجابية وأن حملتهم سعيدة بالإقبال والمشاركة، مؤكداً أن حملته رصدت إقبالاً كبيراً خلال اليومين الأول والثاني من عملية التصويت بلغت ذروتها اليوم الثالث بشكل كبير جداً.

وأضاف باسم كامل في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه سوف يجرى إصدار تقرير مفصل من بداية الاستعداد للانتخابات حتى مرور الثلاثة أيام.

وأشاد كامل بنسبة التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية قائلاً : "لمسنا مشاركة واسعة من النساء من الطبقة المتوسطة، موضحا أننا شعرنا بالسعادة وأن لنا دورا في بناء هذا البلد ونتمنى أن ما حدث اليوم يكون خطوة مهمة في التحول الديمقراطي في هذا البلد.