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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أم لـ3 أبناء وحصلت على الإعدادية في عمر الـ ٢٨.. نسمة تنوي الالتحاق بكلية الحقوق

نسمة بنت المنوفية
نسمة بنت المنوفية
مروة فاضل

حالة من الفرحة سادت منزل نسمة بقرية سبك الضحاك بمركز الباجور في محافظة المنوفية صاحبة الـ 28عاما والحاصلة على شهادة الإعدادية في سن كبير وذلك بعد حصولها علي مجموع 240 درجة من 270 في الشهادة الإعدادية.

وقالت نسمة أنها أم لثلاثة أبناء صغار وتزوجت في عمر صغير وانقطعت عن التعليم منذ 13 عاما لرغبة أسرتها في الزواج مبكرا كما هو الحال في القري الصغيرة.

وتابعت نسمة، أنها تزوجت وانقطعت عن التعليم ولكن حلمها لم ينقطع حيث قررت استكمال تعليمها في عمر كبير بعد 13 عاما وبعد وصولها إلى سن الـ 28.

وأكدت أن زوجها ساعدها وكان أكبر الداعمين لها وقال لها “ هعتبر عندي ٤ أولاد في التعليم ” ووقف بجانبها حتي اجتازت الشهادة الإعدادية بمجموع كبير.

وأوضحت أنها تعرضت للتنمر من الكثيرين ووصل الأمر خروجها من المنزل الذي كانت تستاجره بسبب أصحابه الذين يعملون مدرسين ورفضوا أن تلجأ إليهم في حالة استكمال تعليمها.

وأكدت أنها كانت تذهب إلى الدروس الخصوصية ومعها أبناءها وساعدها الكثيرون من المدرسين في بلدها دون مقابل منها وشجعوها على الاجتهاد.

واوضحت أنها ستلتحق بالثانوية العامة منازل وتستكمل تعليمها حتي تحصل علي كلية الحقوق وتعمل في مجال المحاماة.

وأوضح زوجها، أنها منذ بداية زواجهم وهي تريد استكمال تعليمها وإعاقة الظروف من إنجاب الأطفال والحالة المادية حتي تحسنت الأمور وقامت زوجته بتقديم أوراقها للحصول علي الاعدادية.

وأضاف أنه سيقف معها حتي تحقيق حلمها الذي توقف بسبب الزواج ورغبة أهلها في زواجها وعدم استكمال تعليمها.

وتابعت نسمة، أن الرسول صلي الله عليه وسلم حثنا علي التعليم وطلب العلم، مؤكدة أن العلم ينير العقول ولابد للجميع من التعلم واستكمال حياته متعلما.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية الشهادة الاعدادية الباجور

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