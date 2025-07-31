فيريرا يتمسك بالجزيري ومصدق ويرفض رحيلهما عن الزمالك

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن تمسك البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باستمرار ثنائي الفريق سيف الدين الجزيري وصلاح الدين مصدق، ورفض رحيلهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شحاتة، في تصريحات عبر قناة "الحياة": سيف الدين الجزيري وصلاح الدين مصدق مستمران مع الزمالك، والمدرب فيريرا معجب للغاية بإمكانيات المهاجم التونسي الذي يقدم مستويات كبيرة في الفترة الأخيرة.

وأضاف: صلاح الدين مصدق هو الخيار الأول لفيريرا في مركز قلب الدفاع، والمدرب يرفض بشكل قاطع رحيله عن القلعة البيضاء.

وكانت تقارير قد ربطت الثنائي الجزيري ومصدق بالرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل إفساح أماكن في قائمة الأجانب للتعاقد مع صفقات جديدة، إلا أن فيريرا تمسك ببقائهما ضمن خططه للموسم الجديد.