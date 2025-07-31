بيطري المنوفية : ضبط 2.5 طن لحوم ودواجن وأسماك وكبدة غير صالحة

تلقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء ماجد فتحى عبد الظاهرخلال شهر يوليو عن تنفيذ عدة حملات موسعة برئاسة مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية و بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية .

أسفرت عن تحرير 22 محضر جنح بإجمالي مضبوطات ما يزيد عن 2 طن ونصف لحوم ودواجن وأسماك مجمدة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن .

وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام .