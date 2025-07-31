الزمالك يبرم 8 صفقات جديدة ويفتح الباب للتعاقد مع ظهير أيمن وجناح أجنبي

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من إبرام 8 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه قبل أيام من انطلاق الموسم الكروي الجديد، وسط تساؤلات جماهيرية حول ما إذا كان النادي أغلق ملف التعاقدات أم لا.

وكشف مصدر داخل النادي أن إدارة الزمالك لا تزال تدرس إمكانية التعاقد مع ظهير أيمن وجناح أجنبي جديد خلال الميركاتو الصيفي، وذلك في حال التوصل إلى حل لأزمة اللاعب التونسي أحمد الجفالي ورحيله عن الفريق.

كان نادي الزمالك أعلن رسميا التعاقد مع 8 لاعبين حتى الآن، هم: المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، الأنجولي شيكو بانزا لمدة 4 مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، عمرو ناصر لمدة 5 مواسم قادمًا من فاركو.

وتضم قائمة صفقات الزمالك الجديدة أيضا أحمد شريف لمدة 5 مواسم قادمًا من فاركو أيضًا، واللاعب الفلسطيني آدم كايد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبدالحميد معالي لمدة 5 مواسم قادمًا من اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة 5 مواسم قادمًا من البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل لمدة 5 مواسم قادماً من فريق زد.

وبذلك يواصل الزمالك سياسة التدعيم القوي استعدادًا للموسم الجديد، وسط ترقب الجماهير لمصير الصفقات المنتظرة قبل غلق باب القيد.