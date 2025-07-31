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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عودة برنامج التوك شو المسائي للتليفزيون المصري قريبا

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني
أحمد سالم

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عودة برنامج التوك شو المسائي الرئيسي للتليفزيون المصري. 

سيتم بث البرنامج يومياً في الموعد نفسه الذي سبق فيه عرض برنامج  (البيت بيتك) ثم برنامج (مصر النهاردة).

وبالأمس، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني تشكيل المجلس الاستشاري للهيئة برئاسة عميد معهد التخطيط ووزير التخطيط الأسبق الدكتور أشرف العربي. 

ويعمل رئيس المجلس والسادة الأعضاء بشكل تطوعي ، ولا يتقاضون أية مكافآت مالية.

يضم المجلس في عضويته : الأستاذ عبد الفتاح الجبالي.. رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي ، الدكتورة ثريا البدوي.. عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، الدكتور محمد سامح عمرو.. عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة.، الدكتور عمر الحسيني.. عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس ، الدكتور حسام الدين عبد الفتاح.. عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة.، الدكتور أيمن شتيوي.. عميد كلية الأعمال جامعة الإسكندرية.، الدكتور أحمد الجوهري.. الرئيس السابق للجامعة المصرية اليابانية ، المهندس علي سالم.. الهيئة الوطنية للإعلام ، الأستاذ هشام سليمان.. المسؤول السابق بالشركة المتحدة ، الكاتب الصحفي عزت إبراهيم.. رئيس تحرير الأهرام ويكلي ، الدكتور حسين عيسى.. الأمانة الفنية للهيئات الاقتصادية ، الأستاذ أنور عبد الرشيد شحاته .. وزارة المالية ، الأستاذ أحمد سيد حسن على .. وزارة المالية .
 

يعمل المجلس الاستشاري علي تقديم الأفكار والرؤي والتقديرات التي تحتاجها الهيئة الوطنية للإعلام ، كما يقدم تصوراته بشأن تطوير الأداء المالي والمهني والفني لقطاعات الهيئة .

ماسبيرو التلفزيون المصري التوك شو

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