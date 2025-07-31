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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا .. اشتباكات عنيفة بين العشائر في مدينة درعا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نشبت منذ قليل  اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين من العشائر على خلفية خلافات قديمة ، في درعا بأن بلدة وراد، شمال مدينة إزرع بريف درعا.

ووفق وسائل إعلام ، فقد صرح شهود عيان للوكالة أن الاشتباكات بدأت منذ ساعات الصباح الأولى، وترافقت مع انتشار مكثّف للمسلحين في شوارع البلدة وإغلاق بعض الطرقات.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فقد سُجلت إصابات في صفوف الطرفين، وسط حالة من التوتر والحذر بين الأهالي.

وفي وقت سابق ، أعلن الدفاع المدني السوري اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار مجهول السبب في أحد الأبنية السكنية في بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي إلى ثلاثة.


وأوضح الدفاع المدني السوري وفاة امرأة وطفل جراء الانفجار في أحد الأبنية السكنية في بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي، بسحب ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشار إلى أن الفرق التابعة للدفاع المدني السوري أنقذت شخصا وتعمل على إنقاذ شخص آخر عالق تحت الأنقاض.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة السورية ارتقاء شخصين وإصابة 70 آخرين جراء الانفجار الذي وقع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي.


وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح عبر منصة x: نتابع الانفجار المجهول الذي وقع اليوم في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، حيث هرعت فرق الدفاع المدني السوري إلى الموقع فور وقوع الحادث، وتقوم بواجبها في إخلاء الضحايا ونقل المصابين.

سوريا ريف درعا الدفاع المدني السوري وزارة الصحة السورية ريف إدلب الشمالي

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