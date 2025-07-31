بالصور.. خروج جثمان الفنان لطفي لبيب من كنيسة مار مرقس إلى مدفنه

رصدت عدسة صدى البلد صورا للحظة خروج جثمان الفنان القدير الراحل لطفي لبيب من كنيسة مار مرقس في منطقة مصر الجديدة متجها إلى مدفنه.



حرص على الحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ، اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، سلوي محمد علي ، حمزة العيلي ، أميرة فتحي ، صبري فواز ، شريف منير ، طارق النهري ، يوسف اسماعيل ، طه دسوقي وغيرهم كثير من النجوم.

توفي خلال الساعات الماضية أمس الأربعاء الفنان القدير لطفي لبيب، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وشهدت اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان لطفي لبيب، تعرضه الي وعكة صحية جديدة، حيث نقله الي العناية المركزة يوم الاحد الماضي، عقب تعرضه الي الي نزيف حاد فى الرئة، حيث تم منع الزيارة عنه بشكل كامل، وتواجد فقط أفراد أسرته بحسب الساعات التى كان يسمح فيها الأطباء بالاطمئنان عليه، خاصة وأنه كان فاقد جزء كبير من وعيه فى الساعات الأخيرة.

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.