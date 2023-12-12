عضو حملة المرشح عبدالسند يمامة: حالة سعادة وفرحة بالملحمة الوطنية والمشاركة فيها

قال الدكتور أيمن محسب، عضو حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إنَّهم في حالة سعادة وفرحة بالملحمة الوطنية والمشاركة فيها، فالانتخابات الرئاسية الحالية أخذت منحى جديداً من خلال المشاركة الإيجابية غير مسبوقة من المواطنين، والإقبال الكثيف على الإدلاء بالأصوات لدرجة نفاذ البطاقات والأوراق الانتخابية ببعض اللجان واللجوء إلى لجان مجاورة.

وأضاف «محسب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، للإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة CBC»، أنَّه توفر بهذه الانتخابات الرئاسية آلية منضبطة لمساعدة ذوي الهمم على المشاركة والتصويت في اللجان، مؤكداً على الاحترام المتبادل والتعامل اللائق من الحملات الرئاسية المنافسة وتغليب مصلحة الوطن والتحضر سواء من الشعب أو الحملات الانتخابية.

وتابع عضو حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: «ننحني أمام شعب مصر احتراماً وإجلالاً، لهذا المشهد وهذه هي مصر، وشعبنا بحجم مصر ويليق باسم هذا البلد العظيم، وشعبها يستحق الأفضل، ونجحنا في تصدير صورة مشرفة للغاية أمام العالم، وحملتنا لديها حالة من الرضا التام عن العملية الانتخابية، وليس لدينا أي ما يؤخذ على هذه الانتخابات ويمكن اعتباره شكوى».

صورة مشرفة

واستطرد: «الانتخابات الرئاسية 2024 صورة مشرفة، فلا يوجد ما يخل أو يسبب عوار في سير العملية الانتخابية إطلاقا، ومن يراهن على شعب مصر ووعيه يربح، والمشاركة غير المسبوقة لمواجهة التحديات نظراً للظروف الإقليمية المحيطة بمصر، ليقدم أفضل انتخابات في تاريخ البلاد مجمعة سواء استحقاق رئاسي أو لمجلس النواب أو الشيوخ، فلا يوجد انتخابات حظيت بهذه النسبة الكبيرة من المشاركة.

ولفت إلى الإشراف القضائي ونزاهة الانتخابات: «القاضي على الصندوق ضمانة كبيرة لأي مصري، وهذه الانتخابات تكاد تكون خالية بنسبة 100% من أي ما يشوبها، إلا بعض تجاوزات فردية، وأغلبها طبيعي ويحدث في أية انتخابات».

وفي ختام تصريحاته، توجّه بالشكر إلى الإعلام المصري على التغطية غير المسبوقة للانتخابات الرئاسية، ويؤكد أننا أمة متحضرة وإعلامها متحضر، بل وحيادته أفضل حتى من الدول التي تدعي الديمقراطية ولكنها تعاني ازدواج المعايير.