عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو حملة المرشح عبدالسند يمامة: حالة سعادة وفرحة بالملحمة الوطنية والمشاركة فيها

صدى البلد

قال الدكتور أيمن محسب، عضو حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إنَّهم في حالة سعادة وفرحة بالملحمة الوطنية والمشاركة فيها، فالانتخابات الرئاسية الحالية أخذت منحى جديداً من خلال المشاركة الإيجابية غير مسبوقة من المواطنين، والإقبال الكثيف على الإدلاء بالأصوات لدرجة نفاذ البطاقات والأوراق الانتخابية ببعض اللجان واللجوء إلى لجان مجاورة.

وأضاف «محسب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، للإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة CBC»، أنَّه توفر بهذه الانتخابات الرئاسية آلية منضبطة لمساعدة ذوي الهمم على المشاركة والتصويت في اللجان، مؤكداً على الاحترام المتبادل والتعامل اللائق من الحملات الرئاسية المنافسة وتغليب مصلحة الوطن والتحضر سواء من الشعب أو الحملات الانتخابية.

وتابع عضو حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: «ننحني أمام شعب مصر احتراماً وإجلالاً، لهذا المشهد وهذه هي مصر، وشعبنا بحجم مصر ويليق باسم هذا البلد العظيم، وشعبها يستحق الأفضل، ونجحنا في تصدير صورة مشرفة للغاية أمام العالم، وحملتنا لديها حالة من الرضا التام عن العملية الانتخابية، وليس لدينا أي ما يؤخذ على هذه الانتخابات ويمكن اعتباره شكوى».

صورة مشرفة

واستطرد: «الانتخابات الرئاسية 2024 صورة مشرفة، فلا يوجد ما يخل أو يسبب عوار في سير العملية الانتخابية إطلاقا، ومن يراهن على شعب مصر ووعيه يربح، والمشاركة غير المسبوقة لمواجهة التحديات نظراً للظروف الإقليمية المحيطة بمصر، ليقدم أفضل انتخابات في تاريخ البلاد مجمعة سواء استحقاق رئاسي أو لمجلس النواب أو الشيوخ، فلا يوجد انتخابات حظيت بهذه النسبة الكبيرة من المشاركة.

 ولفت إلى الإشراف القضائي ونزاهة الانتخابات: «القاضي على الصندوق ضمانة كبيرة لأي مصري، وهذه الانتخابات تكاد تكون خالية بنسبة 100% من أي ما يشوبها، إلا بعض تجاوزات فردية، وأغلبها طبيعي ويحدث في أية انتخابات».

وفي ختام تصريحاته، توجّه بالشكر إلى الإعلام المصري على التغطية غير المسبوقة للانتخابات الرئاسية، ويؤكد أننا أمة متحضرة وإعلامها متحضر، بل وحيادته أفضل حتى من الدول التي تدعي الديمقراطية ولكنها تعاني ازدواج المعايير.

عبد السند يمامة حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة الانتخابات الرئاسية التصويت العملية الانتخابية الانتخابات الرئاسية 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

عملية دولية.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن إطلاق سراح الرهائن

ترشيحاتنا

ناقد رياضي سعودي: نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد جدة

اتصلوا به.. سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يرفع صورة زعيم حماس ورقم هاتفه

مصطفى الفقي: الانتخابات هي رسالة الشعب للتمسك بالقائد|فيديو

أول تعليق من مدرب اتحاد جدة على مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

إجراء جديد من الكونجرس الأمريكي بشأن عزل بايدن

إقبال كبير| محافظ الإسكندرية يشيد بالوعي السياسي وسير العملية الانتخابية.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم صادم.. سعر غير متوقع لحقيبة درة في مهرجان البحر الأحمر

بأكثر من 150 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نجوى كرم الذهبي

بعد الفوز الكاسح للعميد.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة؟

بفستان مطرز بالورود.. نانسي صلاح تتألق في أحدث ظهور لها

فيديو

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ