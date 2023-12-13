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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القمص موسى إبراهيم: الكنيسة دورها كان كبيرًا في حث أبنائها على المشاركة بالانتخابات|فيديو

صدى البلد

 

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الكنيسة كان لها دور كبير في حث أبنائها على التصويت و المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

وأوضح القمص موسى إبراهيم، خلال مداخلته ببرنامج "مصر تنتخب" مع الإعلامي خيري رمضان على شاشة المحور، أن الرسالة كانت توعوية في المقام الأول، و كانت تؤكد أن المشاركة دور مهم في هذه اللحظة و سيصب في صالح الوطن، و يُشعر الفرد بأنه يشارك في صنع المستقبل.

ولفت المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أن البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وجّه رسالة مرات عديدة لجميع المصريين وتحدث عن أهمية المشاركة الانتخابية في صنع مستقبل الوطن.

نسبة المشاركة فارقة

وأشار، إلى أن موقف الكنيسة كان واضحا وكان يدعو للإيجابية والمشاركة بالعملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذا العمل الوطني الذي تنحاز له الكنيسة في كل الأوقات، متوقعًا أن نسبة المشاركين ستكون لافتة وفارقة.

المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم الكنيسة الانتخابات الرئاسية البابا تواضروس الثاني المشاركة الانتخابية

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