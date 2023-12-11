متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية : انضباط تنظيمي شديد في قيادة العملية الانتخابية

قال القمص موسي إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 مختلف عن المشاهد المشابهة فيما سبق، مؤكداً أن هناك إقبال متزايد للناخبين على اللجان الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف موسي إبراهيم المتحدث بأسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك إنضباط تنظيمي شديد في قيادة العملية الإنتخابية، و في إستقبال الناخبين، و إنهاء إجراءات عملية الإقتراع.



وأشار المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، قائلاً:" هناك من الجانب الإنساني ود و ترحيب وروح طيبة من الجميع مع الجميع"