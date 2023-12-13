حملة المرشح فريد زهران: العملية الانتخابية بها 5 فائزين وليس 4 مرشحين

قال معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه يرى أن العملية الانتخابية بها 5 فائزين و ليس 4 مرشحين فقط، موضحا أن الفائز الأول هو الشعب المصري الذي أثبت عظمته لكافة دول العالم بمشاركته في الانتخابات الرئاسية رغم جميع الأزمات، فهو أدلى بصوته بكثافة عالية.

وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلته ببرنامج "مصر تنتخب" مع الإعلامي خيري رمضان على شاشة المحور، أن الشعب المصري استجاب لكل الدعوات التي نادت بالمشاركة، معقبا: "شاهدنا بالفعل إقبال ملحوظ ساعة بعد ساعة وليس فقط يوميا"، وهذا الإقبال أكد أن جميع من شارك بالعملية الانتخابية هم فائزون بالفعل لدعمهم لوطنهم.

ووجه لمتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الشكر للهيئة العليا للانتخابات التي عملت على تيسير كل الأمور للناخبين، مصرحا: "نرى أننا سنكون النتيجة التالية في هذه الانتخابات و لسنا بعيدين عن ذلك وفقا للمؤشرات الأولية التي تبينت لنا من خلال الزملاء المتواجدين".

حالة المرشح فريد زهران

وأشار، "كلنا نتشرف بمرشحنا فريد زهران، رغم عدم انتمائي لحزبه"، واصفا حالة المرشح فريد زهران بعد إنهاء شهور من إعلان ترشحه قائلا:" مرشحنا يتابع بكل تأكيد، ومرهق جدا من العملية الانتخابية، كنا نتمنى أن يزيد الوقت لنصل إلى ما هو أفضل".