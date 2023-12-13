عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حملة المرشح فريد زهران: العملية الانتخابية بها 5 فائزين وليس 4 مرشحين

صدى البلد

قال معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه يرى أن العملية الانتخابية بها 5 فائزين و ليس 4 مرشحين فقط، موضحا أن الفائز الأول هو الشعب المصري الذي أثبت عظمته لكافة دول العالم بمشاركته في الانتخابات الرئاسية رغم جميع الأزمات، فهو أدلى بصوته بكثافة عالية.

وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلته ببرنامج "مصر تنتخب" مع الإعلامي خيري رمضان على شاشة المحور، أن الشعب المصري استجاب لكل الدعوات التي نادت بالمشاركة، معقبا: "شاهدنا بالفعل إقبال ملحوظ ساعة بعد ساعة وليس فقط يوميا"، وهذا الإقبال أكد أن جميع من شارك بالعملية الانتخابية هم فائزون بالفعل لدعمهم لوطنهم.

ووجه لمتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الشكر للهيئة العليا للانتخابات التي عملت على تيسير كل الأمور للناخبين، مصرحا: "نرى أننا سنكون النتيجة التالية في هذه الانتخابات و لسنا بعيدين عن ذلك وفقا للمؤشرات الأولية التي تبينت لنا من خلال الزملاء المتواجدين".

حالة المرشح فريد زهران

وأشار، "كلنا نتشرف بمرشحنا فريد زهران، رغم عدم انتمائي لحزبه"، واصفا حالة المرشح فريد زهران بعد إنهاء شهور من إعلان ترشحه قائلا:" مرشحنا يتابع بكل تأكيد، ومرهق جدا من العملية الانتخابية، كنا نتمنى أن يزيد الوقت لنصل إلى ما هو أفضل".

فريد زهران الانتخابات الرئاسية العملية الانتخابية الانتخابات انتخابات الرئاسة 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يكتسح.. ننشر الأرقام التي حصل عليها المرشحون في 12 لجنة عامة

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

ترشيحاتنا

مؤشرات أولية.. تقدم السيسي ومنافسة بين زهران وعمر على المركز الثاني

جوارديولا يزف نبأ سارًا بشأن هالاند قبل كأس العالم للأندية

الاحتلال يطلق النار بكثافة في محيط مستشفى الشفاء بجنين| فيديو

روسيا تحث مجلس الأمن على الوفاء بالتزاماته بشأن وقف إطلاق النار بغزة

اللجنة العامة رقم 5 مركز كفرالشيخ: حصول المرشح السيسي على 210 آلاف و243 صوتا

واحد عايز يروح أوروبا والتاني الدوحة|فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان شفاف.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

مقادير وطريقة عمل ملفوفة الجلاش بالسوداني | بأسهل الخطوات

انتقادات واسعة|صورة رسمية لأمير وأميرة ويلز مع أطفالهما تثير ضجة.. لن تتوقع لماذا

زوجة مجدي الهواري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها| شاهد

فيديو

ملأت صالات تحرك المسافرين.. مياه الأمطار تغرق مطار بيروت

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ